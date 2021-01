Sport



Apuania Carrara Tennistavolo sconfitta a Reggio Emilia

martedì, 19 gennaio 2021, 16:15

Il campionato nazionale di serie B2 Girone è partito con una sconfitta per 5 4 a Reggio Emilia per il team carrarese, la forte compagine emiliana composta da Stefano Ferrini (2 punti), Ziliani Luca, (2 punti) Liu Wen Yu (1 punto), Fantini Pietro, ha avuto la meglio su Perri Roberto (3 punti) Matteo Fruzzetti (1 punto) e Giacomo Palomba (0).



“Sono contento di come ho giocato - ci dice Matteo Fruzzetti (2002) - il livello dei nostri avversari era molto alto ma mi sono difeso bene contro forti avversari, ho vinto un incontro anche se non è bastato per far vincere la mia squadra, devo ancora migliorare molto, mi impegnerò ancora di più in allenamento per poter conseguire sempre risultati migliori”; per Giacomo Palomba (2003) “la serie B2 è di un livello più alto rispetto alla serie C1 dove giocavo l’anno scorso, in più l’esordio è sempre per me un po' problematico, cercherò di far meglio sabato per aiutare la meglio i miei compagni”, per Roberto Perri (1996) “ ho fatto tre punti è vero ma non è stato facile, ci è mancato un punto per poter vincere è vero, ma la squadra reggiana è molto forte”. Chiosa il responsabile della segreteria Alessandro Merciadri” la nostra è una squadra giovane è importante che facciano la dovuta esperienza e si impegnino negli allenamenti per poter crescere e migliorare, sono fiducioso per il futuro”.



Sabato alle ore 14 al palasport di Avenza il team carrarese affronterà il Lucca .(a porte chiuse).