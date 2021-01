Sport



Due vittorie per l’Apuania Carrara nel concentramento di Prato

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:36

Si è svolto domenica a Prato il primo concentramento del campionato nazionale di Serie B femminile Gir G, la squadra carrarese ha disputato due incontri e ha riportato due vittorie; nella prima partita contro il Livorno il team carrarese si è imposto per 4a1 grazie a due punti di Ioana Corburean, vittoriosa contro Valia Stojanova e contro Truono Sara sempre per 3a0, al punto Pamela Bellari per 3a0 contro Truono Sara e al punto della giovane Matilde Bellatalla contro Tosso Sabrina per 3a0, il punto labronico è stato riportato da Valia Stojanova che ha battuto per 3a0 Matilde Bellatalla, in definitiva 4a1 per l’Apuania Carrara con 12 set a favore contro 3. (arbitro Massai Emiliano di Firenze).



Nell’incontro pomeridiano il team apuano affrontava e batteva il TT Sassari per 4a0 con due punti di Ioana Corburean, sempre per 3a0, contro Elena Musio e Laura Pinna; hanno inoltre conquistato un punto a testa Pamela Bellari contro Laura Pinna per 3a0 e Matilde Bellatalla per 3a2 contro Martina Bonomo.



In definitiva 4a0, 12 set a 2 per Carrara. (arbitro Massai Emiliano di Firenze).



Il riepilogo delle due giornate pertanto vede Ioana Corburean con 4 partite disputate, 4 vittorie 0 sconfitte 12 set vinti 0 set persi; Pamela Bellari con 2 partite disputate vinte 6 set vinti 0 set persi, Matilde Bellatalla 3 partite 2 vittorie ed una sconfitta 6 set vinti e 5 set persi.



“Sono contenta della mia prestazione, temevo molto questo inizio, ha vinto due partite e ho ben contribuito alla vittoria della mia squadra” ci dice Pamela Bellari; “ all’inizio ero un po' tesa poi mi sono rilassata e sciolta e ho giocato meglio, le mie avversarie sono tutte di un buon livello e necessita fare molta attenzione” queste le parole di Ioana Corburean; per il dirigente al seguito Massimo Petriccioli “due buoni incontri con avversari ostici, tutte le ragazze hanno giocato bene e ho visto Ioana, Pamela e Matilde contente” chiosa la giovanissima Matilde Bellatalla “sono contenta di come ho giocato, tuttavia spero di migliorare per aiutare ancora di più la mia squadra” il prossimo concentramento si disputerà a Pisa il 14 febbraio.



Risultati



Sassari -Pisa 3 3

Livorno- Apuania Carrara 1 4

Carrara - Sassari 4 0

Pisa - Prato 1 4

Prato - Livorno 3 3



Classifica



Carrara 4

Prato 3

Pisa 1

Sassari 1

Livorno 1