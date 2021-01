Sport : Tennistavolo serie A2



L’Apuania Carrara ha pareggiato a Milano per 3-3

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:17

L’Apuania Carrara ha pareggiato a Milano per 3-3, con i successi per i locali di Stefano Tomasi, per 3-0 su Alessandro Soraci e su Alberto Margarone, e di Alessandro Cicchitti, per 3-1 su Matteo Petriccioli, e per la compagine carrarese quelli di Soraci e Petriccioli, per 3-0 e 3-1 su Luca Manca, e di Soraci, per 3-1 su Cicchitti.

“La prima partita è sempre molto particolare - dicono all’unisono i tre componenti della squadra - stavamo perdendo 3 1 e pertanto il pareggio può andar bene tuttavia per quanto espresso sul campo milanese siamo consci che si può fare meglio, e pertanto necessità applicarsi di più durante gli allenamenti per poter esprimersi al meglio in campionato“, concorda su quanto detto il presidente Guglielmo Bellotti e aggiunge” è un campionato molto equilibrato dato l’alto valore delle squadre, necessità molta attenzione mi auguro che tutta la squadra abbia capito che necessità dare il 100 per cento prima in allenamento e poi in campo”.

Sabato alle ore 14 ( a porte chiuse) al palasport di Avenza di Carrara scenderà in campo Il forte Pieve Emanuele (Andrea Paoletti, Federico Palumbo e Frizzo Tatulli) anch’esso reduce da un pareggio, pertanto massima attenzione Nelle altre partite del girone.

Il Castel Goffredo ha battuto in trasferta per 4-0 il Tennistavolo San Polo , grazie alla doppietta di Luca Bressan, per 3-1 su Filippo Giuliani e 3-0 su Alessandro Guarnieri, e i punti di Marco Bressan, per 3-0 su Guarnieri, e di Leonardo Bassi, per 3-1 su Emmanuele Delsante. Il Tennistavolo Torino ha prevalso per 4-1 sulla Marcozzi Cagliari, in virtù del 3-1 e del 3-0 di Gabriele Piciulin su Massimo Ferrero e sul nigeriano Shola Oyetayo e del 3-2 e del 3-0 di Antonio Giordano su Maxim Kuznetsov e su Ferrero. Oyetayo per i sardi ha avuto la meglio per 3-1 su Marcello Cardea. Tra il Tennistavolo Pieve Emanuele e il Tennistavolo Genova Cervino pareggio per 3 3. La Classifica Torino e Castelgoffredo 2, Milano, Apuania Carrara, Genova, Pieve Emanuele 1 Cagliari e Parma 0