Sport



L’Apuania Carrara Tennistavolo ospita il TT Prato

venerdì, 22 gennaio 2021, 13:20

Sabato l’Apuania Carrara Tennistavolo incontrerà, alle ore 18, al palasport di Avenza di Carrara il TT Prato , nella seconda di ritorno del campionato nazionale a squadre di Serie A1, la squadra pratese nella prima giornata ha pareggiato con la forte formazione piemontese del Verzuolo per 3 pari , il team si presenta molto ben strutturato con il forte cileno Lamadrid Barraza Juan Pablo, l’ emergente John Michael Oyebode (n 6 delle classifiche italiane) e l’esperto Paolo Bisi (n 8 delle classifiche nazionali), per questo motivo nell’ambiente carrarese si professa molta prudenza e rispetto per un’ avversario ostico. “sarà un incontro dal lato sociale nuovo, giocato in un clima sanitario ancora emergenziale, a porte chiuse, e nel totale rispetto di tutte le norme sanitarie e protocolli della Fitet, che si disputerà nel silenzio più assordante e rotta solamente dal rumore della pallina e di qualche esultazione di giocatori, dal lato sportivo mi auguro si possa disputare una buona partita, l’avversario è di buon livello e reduce dal pareggio col forte Verzuolo, ritengo che per vincere si debba fornire una buona prestazione senza cali di tensione e/o disattenzioni, mi auguro che “Leo” all’esordio non ci faccia prendere dall’emozione ,“Bobo” confermi le prestazioni degli ultimi tornei disputati e Shibaev dimostri tutto il suo alto potenziale ci dice il presidente Guglielmo Bellotti.

Sabato scenderanno in campo per le partite casalinghe (sempre a porte chiuse) anche le altre formazioni dell’Apuania Carrara Tennistavolo in serie A2 maschile, l’avversario sarà il TT Pieve Emanuele ,che nella prima partita ha pareggiato con il team del TT Genova, e in serie B2 sarà ospite il TT Lucca; mentre la serie B femminile sarà impegnata domenica a Prato nel concentramento che prevede due incontri: uno alle ore 10.00 contro il TT Livorno e uno alle ore 1230 contro il TT Sassari