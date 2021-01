Sport



L'Apuania Carrara Tennistavolo si impone per 4 0 al Pieve Emanuele

lunedì, 25 gennaio 2021, 11:53

L’Apuania Carrara tennistavolo si impone per 4 0 in serie A2 gir A. L’incontro è stato ben disputato dal team carrarese che ha superato un’ avversario quotato che era reduce da un ottimo pareggio contro il forte TT Genova.

Nella prima partita Alberto Margarone (n. 20 delle classifiche nazionali) in una partita vibrante si è imposto per 3 0 su Federico Palumbo (n. 104 delle classifiche nazionali), nella seconda partita Matteo Petriccioli (n. 45 delle classifiche nazionali) ha poi sconfitto, in una partita non semplice, il numero uno avversario Paoletti Andrea (n. 93 delle classifiche nazionali, reduce da una ottima prestazione la settimana precedente; successivamente Alessandro Soraci (n. 32 delle classifiche nazionali) in un match equilibrato ha sconfitto per 3 a 2 il forte ed esperto atleta milanese Tatulli Frizzo Antonio, portando così l’Apuania Carrara sul tre a zero.

Infine Alberto Margarone non lasciava spazio a Paoletti Andrea e si imponeva per 3 a 0 chiudendo così l’incontro sul 4 a 0 per i carraresi. “Ho disputato solo una partita e ho vinto, ho giocato abbastanza bene contro un buon avversario, ancora devo migliorare, ma penso di essere sulla strada giusta, cercherò di affinare il mio allenamento”, ci dice Matteo Petriccioli “oggi ho riportato due punti senza perdere nessun set, sono abbastanza contento della mia prestazione, dobbiamo continuare cosi, il campionato è lungo” dice Alberto Margarone.

"Ho vinto e questo per me è stato molto importante perché il mio avversario nonostante la sua classifica individuale è un ottimo avversario” dice Alessandro Soraci; chiosa Alessandro Merciadri “temevamo questa partita per il valore degli avversari, i ragazzi si sono ben espressi anche se abbiamo ancora margini di miglioramento, il campionato è ancora lungo, ritengo che necessiti arrivare rapidamente a quota 7 che, a nostro avviso, dovrebbe garantire la salvezza”.

Altri risultati della seconda giornata

Castel Goffredo - Torino rinviato al 13 febbraio per Covid

Cagliari- Milano 4-2

Genova - Parma 4-1

Classifica

Apuania Carrara 3

Genova 3

Castel Goffredo 2 (una partita in meno)

Torino 2 (una partita in meno)

Cagliari 2

Pieve Emanuele 1

Milano 1

Parma 0