L'Apuania Carrara Tennistavolo si impone per 5 a 3 su TT Lucca

lunedì, 25 gennaio 2021, 12:06

L’Apuania Carrara Tennistavolo si impone per 5 a 3 sul TT Lucca in serie B2 maschile, l’incontro è stato ben disputato dal team carrarese che ha superato un’ avversario quotato e determinato.

Nella prima partita Giacomo Palomba (anno 2003, nro 381 delle classifiche nazionali) avanti per 2 set a 0 si faceva rimontare e battere per 3 2 da Luca Della Rosa (nro 227 delle classiche nazionali), nel tavolo accanto il compagno Roberto Perri anno 1996, (n 34 delle classifiche nazionali) si imponeva per 3 0 a Luca Gherardi (nro 588 delle classifiche nazionali) portando l’incontro sull’uno pari, le successive due partite vedevano Matteo Fruzzetti (anno 202, nro 181 delle classifiche nazionali) cedere per 3 a 0 a Emanuele Vasta (nro uno avversario e nro 112 delle classifiche) e ancora Roberto Perri riportare l’ incontro in parità sul 2 pari battendo per 3 0 Luca Della Rosa, sul due pari Giacomo Palomba cedeva per 3 0 a Emanuele Vasta e Matteo Fruzzetti si imponeva per 3 1 su Luca Gherardi riportando così l’incontro in parità, sul tre pari Roberto Perri si imponeva a Vasta per 3 a 0 e Matteo Fruzzetti batteva in un match molto equilibrato Luca Della Rosa fermando l’incontro sul 5 3 per l’Apuania Carrara Tennistavolo .

“Ho disputato un buon incontro, ho vinto due partite, ho giocato abbastanza bene ma ancora devo migliorare, ma penso di essere sulla strada giusta” ci dice Matteo Fruzzetti “peccato per la prima partita vincevo 2 1 10 8 contro Dellla Rosa, devo essere più attento in futuro, mi dispiace perchè quella vittoria ci avrebbe permesso di essere più tranquilli” dice Gacomo Palomba; “abbiamo vinto, io ho riportato tre vittorie, meglio di così! mi spiace per la partita di Giacomo, era vicino alla vittoria, Matteo ha ben combattuto e vinto, siamo sulla strada giusta”; chiosa Iona Corburean “sono contenta per la vittoria, tuttavia c’è ancora molto da lavorare specialmente sul lato fisico”.

Classifica

Apuania Carrara 2

Reggio Emilia 2

Lucca 0

Parma A 0

Parma B 0