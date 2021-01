Sport : Tennistavolo



L’USD Apuania Carrara batte per 4 0 il Prato

lunedì, 25 gennaio 2021, 11:48

Nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie A1 l’ USD Apuania Carrara Tennistavolo ha battuto per 4 a 0 la compagine del TT Prato.

L'incontro si è svolto sabato, rigorosamente a porte chiuse al palasport di Avenza Carrara, all’interno dei previsti protocolli sanitari emanati dalla federazione centrale e arbitrato da Luca Mariotti di Montecatini.

La squadra metteva a referto John Oyebode (n 6 delle classifiche nazionali), Bisi Paolo (n 8 delle classifiche nazionali) e il cileno Lamadrid Barrazza Juan Pablo (n 156 delle classifiche mondiali) all.re Michael Oyebode , l’Apuania Carrara schierava il russo Aleksandr Shibaev, Mihai Bobocica ( n 1 delle classifiche nazionali) e Leonardo Mutti (n 4 delle classifiche nazionali) all.re Alessandro Merciadri.

La prima partita ha visto scendere in campo John Oyebode e Aleksandr Shibaev, un pò emozionato all’esordio, e si è concluso per 3a2 per il portacolori carrarese dopo 50 minuti di gioco a tratti spettacolare (uno a zero per Carrara con parziali 6,-9,-10,4,6)

Nella seconda partita di fronteggiavano Bobocica e Bisi, il primo set era a favore di Bisi per 11 a 5 poi Bobocica cambiava ritmo e la partita si chiudeva sul 3 1 (-5, 5 1,2) in circa trenta minuti di gioco, portando Carrara sul due a zero.

La terza partita vedeva Leonardo Mutti affrontare il cileno Lamadrid e l’apuano fin da subito metteva in difficoltà l’avversario con un gioco molto aggressivo e sicuro conquistando rapidamente i primi due set, nel terzo set si registrava la reazione del cileno ma la quarta frazione vedeva nuovamente Mutti avanti fino alla fine portando così l’Apuania sul 3a0 ( 6,5.-9,7).

La quarta partita vedeva Bobocica affrontare Oyebode, la prima frazione vedeva imporsi il pratese per 11 a 6, successivamente Bobocica recuperava e si imponeva nei successivi tre set, fermando il punteggio sul 4 a 0 (-6,9.8,9)

“Alla vigilia avevamo professato prudenza e sul campo si è visto che avevamo ragione, la squadra pratese è una buona squadra senza punti di debolezza , sono contento per come i ragazzi hanno saputo impostare la partite e hanno fatte le scelte tecniche giuste al momento opportuno, noi giochiamo partita per partita cercando di dare sempre il meglio poi alla fine faremo i conti” dice Alessandro Merciadri.

La prossima partita sarà disputata a Napoli domenica 7 febbraio alle ore 15. Sabato e domenica prossima a Terni si svolgeranno i campionati italiani assoluti di singolare con al via Bobocica Mihai, Leonardo Mutti, Alessandro Soraci già inseriti nel tabellone principale e con Roberto Perri che dovrà disputare le qualificazioni

Altri risultati

Cagliari – Torino 4 0

Norbello- Milano 4 2

Reggio Emilia – Messina 0 4

Verzuolo – Napoli in corso

Rip Vigevano