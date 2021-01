Sport



Mattia Viaggi, promessa del tennis, gareggia a Roma in un torneo internazionale

lunedì, 4 gennaio 2021, 08:39

di donatella beneventi

Il Tennis Club Polizia Municipale di Carrara, si è distinto spesso per aver portato ad ottimi risultati molti allievi, anche in gare nazionali ed internazionali.



Il responsabile della scuola tennis Davide Blandini, attivo nella società da dieci anni, è molto soddisfatto dei risultati conseguiti, tenendo a precisare che aldilà dei traguardi, l'obiettivo principale è quello di infondere la passione per il tennis e di far sentire gli atleti a casa: circa cento atleti e tantissime medaglie vinte in varie competizioni regionali e nazionali, coprendo praticamente tutte le categorie.



Nella under 10, il carrarino Mattia Viaggi, del 2011, si sta distinguendo a che già si era qualificato per il tabellone finale grazie alla vittoria nel torneo Kinder allo Junior di Marina e fresco della vittoria al torneo di San Benedetto (SP) a novembre, ha brillantemente superato le prime due prove con il risultato di 6/3 e 6/0 e 6/0 – 6/4 qualificandosi così per i quarti di finale che lo vedranno protagonista contro Maugliani Daigo, laziale.