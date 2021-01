Sport



Sabato per l’Apuania Carrara Tennistavolo ripartono i campionati nazionali di Tennistavolo

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:09

Nel prossimo week-end l’Apuania Carrara Tennistavolo riprenderà i campionati nazionali di Tennistavolo di Serie A2 B1 B2 maschile, la settimana prossima riprenderà la Serie A1 maschile e la Serie B femminile, la Serie A1 maschile incontrerà al palasport di Avenza di Carrara alle ore 18 (a porte chiuse secondo il protocollo Covid) il TT Prato e per le altre squadre ci sarà la partita casalinga.

L’ Apuania Carrara Tennistavolo da tempo, nel rispetto dei protocolli Covid, ha ripreso gli allenamenti , tuttavia si sa bene che l’allenamento è si importante ma spesso è la parte più prettamente agonistica che manca ai fini sportivi.

“siamo ancora in un clima emergenziale, personalmente non pensavo dopo tanto tempo di essere ancora in questa situazione ma necessita essere consapevoli e cercare di fare ciascuno la propria parte per uscire da questa delicato contesto , abbiamo persone che ancora stanno male e muoiono, e pertanto mi rendo conto che parlare e fare sport, che significa gioia e libertà, è a mio parere un lusso; noi cercheremo di continuare ad onorare al meglio l’agone sportivo pur consapevoli della grave situazione sanitaria, rispettando al massimo, come è nostra tradizione, le indicazioni federali e i protocolli sanitari e federali, tale rispetto, come è logico sta duramente impegnando la nostra macchina organizzativa per poter far fronte a tutti i necessari impegni legali burocratico amministrativi, che seguo giornalmente, sempre nella speranza che non si siano complicazioni particolari ” ci dice il presidente un ragionevole e responsabile Guglielmo Bellotti.