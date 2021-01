Sport



Terzo mandato per Vitale alla presidenza del C.S.I.

martedì, 26 gennaio 2021, 14:17

Con un totale di 28 voti ottenuti, rispetto alle 40 società affiliate al C.S.I. Massa - Carrara, Diego Vitale è stato rieletto presidente dell'ente di promozione sportiva per il quadriennio 2020 - 2024 che dovrebbe poi concludersi, come tutti auspichiamo, in occasione delle olimpiadi di Parigi.

In virtù della nuova legge sullo sport, approvata recentemente dal governo, questo sarà anche l'ultimo mandato per il dirigente massese visto che il nuovo articolo, nerl merito, prevede un massimo di tre mandati pari a dodici anni di incarico.

“Iniziamo quindi già da subito un doppio lavoro – ha esordito Vitale – quello di cercare di tener dritta la barca in questo mare in tempesta della pandemia ed al tempo stesso quello della caccia ad un erede che sia in grado di portare avanti il movimento che io ho ereditato nel 2012 da Ernesto Benedetti e che, prima di questo maledetto Covid-19, eravamo riusciti con la collaborazione di tutto il gruppo dirigente a portare alla storica cifra di 7.200 tesserati al termine dell'anno sportivo 2018/2019”.

“Ma adesso – prosegue Vitale – non è certo il momento di guardare ai numeri o di fare analisi statistiche, bisogna subito rimboccarsi le maniche e cercare di farsi trovare subito pronti per quando ricominceremo anche perchè, come potete immaginare le iniziative in cantiere sono veramente tante....dobbiamo recuperare un anno di arretrati ed i ragazzi non vedono l'ora. Attendiamo con fiducia quindi le direttive del governo e soprattutto quelle dai nostri organismi nazionali per ricominciare il tutto in sicurezza”.

“Sono davvero fiducioso – conclude Vitale - perché nell'assemblea di sabato scorso ho visto tanti dirigenti motivati e desiderosi di riscendere sui campi con i loro atleti, c'è anche certamente una parte di stanchezza, ma l'entusiasmo prevale ancora in maniera netta e spero non sia frustrato da ritardi organizzativi da parte di chi deve decidere dimostrando di non aver avuto la giusta attenzione verso il nostro mondo che è stato uno dei primi, con notevoli scarifici anche economici, ad uniformarsi ai parametri ed alle direttive indicate”.

Fondamentali collaboratori del Comitato massese del CSI saranno gli otto consiglieri chiamati a far parte del gruppo di lavoro: Nicola Bertolini, Francesco Ostrogovich, Laura Zaccagna, Santo Scuto, Roberto Vitaloni, Francesco Fedele (new-entry dalla Lunigiana), Danilo Bonotti e Marco Bongiorni. Il pool sarà poi rinforzato da Francesco Vita (coordinatore delle attività sportive), Grazia Cappè (segreteria), Giuliano Persiani (tesoriere) e, nella inedita veste di Presidente “Emerito”, Ernesto Benedetti da sempre vicino all'associazione ed operativo nel CSI dal 1965: una passione infinita sottolineata sabato scorso dal corale applauso tributatogli dall'assemblea delle società.