A Pisa secondo concentramento nazionale di Serie B femminile girone G per l’Apuania Carrara Tennistavolo

domenica, 14 febbraio 2021, 22:23

Si è svolto domenica 14 febbraio a Pisa il secondo concentramento nazionale di serie B femminile girone G di tennistavolo, l’Apuania Carrara Tennistavolo “rosa” (Corburean, Bellari, Bellatalla) ha affrontato le altre squadre con piglio e facendo anche ottimo risultato contro il Pisa.

Questi i commenti delle atlete apuane: “Abbiamo vinto una partita e una l’abbiamo persa- dichiara Ioana Corburean-la prima in due anni; abbiamo giocato bene ci è mancato poco per fare almeno un pareggio con Prato, penso che possiamo ancora migliorare e dobbiamo allenarci ancora meglio in attesa del prossimo concentramento“.

Dal canto suo, Matilde Bellatalla, afferma: “Sono contenta per come ho giocato ma il risultato non è arrivato, farò il massimo per dare il mio contributo alla squadra” mentre Pamela Bellari conclude affermando: “Ho giocato bene. le partite erano tutte molto equilibrate, andiamo avanti così”.

Risultati del secondo concentramento

Apuania Carrara -Pisa4-2

Livorno -Pisa3-3

Prato -Apuania Carrara4-2

Livorno-Prato2-4

Classifica dopo il secondo concentramento Prato 7(4 partite disputate

Apuania Carrara6(4 partite disputate)

Pisa 2(4 partite disputate)

Livorno 2 (4 partite disputate)

Sassari 1(2 partite disputate)