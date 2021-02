Sport : tennistavolo



A2, Apuania Carrara: la vittoria avvicina tantissimo la salvezza per la squadra carrarese

domenica, 28 febbraio 2021, 19:13

Serie A2 Gir A Apuania Carrara bella vittoria a Parma per 4a1 e salvezza anticipata.

Serie B2 Gir E Apuania Carrara sconfitta a Parma per 5a0.

Serie A2 Girone A Si è svolta la quinta giornata del campionato nazionale di serie A2 e l’Apuania Carrara Tennistavolo ha fatto visita al Parma in un incontro che negli ambienti carraresi era molto tenuto per la validità dei ducali, reduci da una vittoria per 4a1 col forte Torino, l’incontro era per ambedue le squadre importante ai fini salvezza.

La squadra carrarese schierava Alberto Margarone (nro 20 del ranking), Roberto Perri (nro 31 del ranking) e Alessandro Soraci (nro 34 del ranking), riserva Matteo Petriccioli (nro 43 del ranking), la formazione parmense opponeva Alessandro Guarnieri (nro 47 del ranking), Emanuele Del Sante (nro 158 del ranking) e Filippo Giuliani nro (nro n142 del ranking) ; arbitro il Sig Tommaso Lombardi.

Vediamo nel dettaglio lo sviluppo dell’incontro. Nella prima partita si incrociavano i numeri uno delle due squadre e Alberto Margarone con personalità e qualità si aggiudicava il match per 3a0 (6,9,5) contro il forte difensore Alessandro Guarnieri; nella seconda partita Roberto Perri superava in un match molto equilibrato per 3a2 (4,6,- 9,-7,8) l’esperto Filippo Giuliani, portando così Carrara sul due a zero, la terza partita vedeva Alessandro Soraci bravo a battere per 3a1 (-9,5,7,9) un combattivo Emanuele Del Sante portando così Carrara sul tre a zero; la quarta partita vedeva scendere in campo Matteo Petriccioli, che subentrava a Roberto Perri, e Alessandro Guarnieri, il match ha avuto un andamento molto equilibrato ed è stato rotto solo da situazioni particolari e il parmense si aggiudicava la partita per 3a 1 (15,-10,8,10), portando il punteggio sul tre a uno per Carrara; nella quinta partita Alberto Margarone batteva Emanuele Del Sante per 3a0 (7,3,10), portando il punteggio sul definitivo 4a1 per l’Apuania Carrara, la vittoria avvicina tantissimo la salvezza per la squadra carrarese.

Sentiamo alcuni commenti a fine partita “sapevamo che la partita era difficile, il Parma è una squadra forte ed importante era importante ottenere un risultato utile, abbia ora dobbiamo concentrarci sulle prossime partite con Cagliari e Genova “ci dice Alessandro Soraci; “ho fatto due punti e ho giocato abbastanza bene sono contento per il risultato della squadra“ dichiara Alberto Margarone; “ho fatto un punto non ho giocato benissimo, ma l’importante era vincere” afferma Roberto Perri, “sono andato molto vicino alla vittoria ho perso due set a 15 e a 10 , peccato” ci dice a caldo Matteo Petriccioli, “la prestazione complessiva dei ragazzi è stata buona, l’ importante è ora mantenere la giusta concentrazione e continuare a giocare liberi e determinati gli ultimi due incontri visto che risultati della giornata ci hanno assegnato, in modo anticipato, la matematica certezza della permanenza in serie A2” ci dice il dirigente responsabile della squadra Giancarlo Betti. Negli altri risultati della giornata da segnalare per la parte alta della classifica l’importante vittoria del Genova sul Cagliari per 4a2 e del Castel Goffredo sul Milano per 4a1, in chiave salvezza altrettanto importante è la sconfitta del Pieve Emanuele contro il Torino per 4a2. Prossima partita il 20 marzo alle ore 14 in casa con il Cagliari Classifica dopo la quinta giornata Castel Goffredo 8 Genova 7 Cagliari 6 Apuania Carrara 6 Torino 6 Milano 3 Pieve Emanuele 2 Parma 2 La prima squadra è ammessa in serie A1 le ultime due sono retrocesse in serie B1 Serie B2 Girone E Nella quinta giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B 2 è arrivata una sconfitta per 5 0 contro il forte Parma, la squadra carrarese schierava Pietro Gervastri, Paolo Botti e Guglielmo Bellotti , il team parmense schierava Dario Fava, Antonio Arisi e Alessandro Tini arbitro dell’incontro il Sig Michele Guerra Per i nostri nonostante si siano ben comportati non c’è stato niente da fare per contrastare i locali, ”sono contento dell’esordio in B2 un po' meno del risultato, speravo in qualcosa in più” ci dice Pietro Gervastri, “ sapevo del valore degli avversari , ho fatto esperienza e questo è già positivo per me” queste le dichiarazioni a caldo di Paolo Botti. Classifica dopo la quinta giornata Reggio Emilia 4 Apuania Carrara 4 Parma A 4 Parma B 2 Lucca 0 La prima squadra è ammessa in serie B1