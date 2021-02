Sport



Apuania Carrara Serie A1: vittoria contro il Cus Torino per 4-0

sabato, 20 febbraio 2021, 22:13

Sempre sabato in casa alle ore 18.00 (a porte chiuse) la formazione di serie A1 ha incontrato il Cus Torino, la squadra carrarese ha lasciato inizialmente e a livello prudenziale a riposo Leonardo Mutti (nro 3 del ranking) per un riacutizzarsi di un problema muscolare, Leonardo è stato sostituito da Alberto Margarone (nro 20 del ranking), schierato assieme a Mihai Bobocica (nro 1 del ranking) e al francese Paul Lavergne, il Cus Torino schierava Romualdo Manna (nro 17 del ranking), Francesco Calisto (nro 50 del ranking) Lorenzo Cordua (nro 90 del ranking) con riserva Davide Ferrero (nro 116 del ranking) arbitro dell’incontro il Sig. Stefano Palagi di Viareggio.

La prima partita vedeva di fronte Mihai Bobocica e Francesco Calisto, il carrarese si imponeva facilmente per 3a0 (5,4,5) uno a zero per Carrara, nella seconda partita si affrontavano Alberto Margarone e Lorenzo Cordua e il carrarese un po' emozionato per l’ esordio in serie A1 partiva con prudenza, poi piano piano mollava la tensione e si imponeva per 3a0 (7,5,11) e portava Carrara sul due a zero, nella terza partita Romualdo Manna incontrava Paul Lavergne e il transalpino non si faceva sorprendere dall’esperto Manna e si imponeva per 3a2 (8,-11,-2,9,5) portando l’Apuania sul 3a0, nella quarta Alberto Margarone affrontava Davide Ferrero che subentrava a Francesco Calisto, il carrarese riusciva ad imporsi per 3a0 (6,5,6) e fissando il punteggio sul definitivo 4a0 per l’Apuania Carrara.

Alcune dichiarazioni dei protagonisti. Per Giancarlo Betti “ l’incontro ha avuto subito un buon andamento per noi e poi è stato in discesa, bravo è stato Lavergne a battere Manna ”, per Paul Lavergne “ sono contento di aver battuto Manna che è un buon giocatore e di aver portato un punto alla mia squadra” Alberto Margarone ““ero un emozionato ma poi ho giocato abbastanza bene, ho vinto due partite , meglio di così!!”, per Mihai Bobocica” va bene così per ora , più avanti vedremo, il campionato è lungo e insidioso”, per Leonardo Mutti “ ero pronto ad entrare se necessitava, poi l’incontro ha avuto un buon andamento per noi e sono rimasto a tifare per i miei compagni, spero quanto prima di fornire il giusto contributo”

Per la società carrarese è la terza vittoria su tre incontri.

Il campionato ora avrà una pausa a seguito delle qualificazioni olimpiche che si svolgeranno in Qatar a cui parteciperà per l’Apuania Carrara Mihai Bobocica, è in forse la partecipazione di Leonardo Mutti per la condizione fisica.