Apuania Carrara Serie A2: pari col Castel Goffredo per 3-3

sabato, 20 febbraio 2021, 22:16

Sabato alle ore 14 al palasport di Avenza in serie A2 l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato la formazione del Castel Goffredo (incontro disputato rigorosamente a porte chiuse e nel rispetto dei previsti protocolli sanitari), formazione favorita per la vittoria del campionato.

La squadra carrarese di serie A2 schierava Roberto Perri (nro 31 del ranking), Alessandro Soraci (nro 34 del ranking) e Matteo Petriccioli (n 43 del ranking) all.re Giancarlo Betti, la formazionale lombarda schierava Luca Bressan (nro 11 del ranking), Marco Bressan (51 del ranking) e il forte moldavo Robert Stamenkovski, riserva Leonardo Bassi; (nro 57 del ranking) arbitro dell’incontro il Sig Alessandro Capparelli di Viareggio

La prima partita vedeva scendere in campo Bressan Luca e Alessandro Soraci, il lombardo, ancora imbattuto, vinceva per 3a0 (6,7,10) portando in vantaggio Castel Goffredo; nella seconda partita si affrontavano Bressan Marco e Matteo Petriccioli il lombardo si aggiudicava la partita, su un poco reattivo e determinato Petriccioli, per 3a1 (5-11,7,8) 2a0 per Castel Goffredo; la terza partita vedeva di fronte Robert Stamenkovski e Roberto Perri, buona la prestazione del carrarese che si aggiudicava la partita per 3a2 (-6-11,7,8.7) recuperando due set e dimostrando carattere e determinazione, 2a1 per Castel Goffredo; nella quarta partita si affrontavano Alessandro Soraci e Bressan Marco, il carrarese si aggiudica la partita con una bella prestazione per 3a1 (7,-7,2,8) portando così l’incontro sul due pari; la quinta partita vedeva di fronte Luca Bressan e Roberto Perri, il lombardo si aggiudicava la partita per 3a1 (4,8,-10,8) ma Perri non sfigurava, 3a2 per Castel Goffredo, nell’ultima e decisiva partita si affrontavano per Carrara Matteo Petriccioli e per i lombardi Robert Stamenkovski (-5,9,8 6), Petriccioli si riscattava dopo la prima partita e sotto di in set si aggiudicava i successivi tre dimostrando voglia di vincere ,per il definitivo tre pari .

Alcune dichiarazioni dei protagonisti. Per Alessandro Soraci “la squadra lombarda è forte e l’incontro si presentava difficile, abbiamo conquistato un ottimo punto che fa classifica ora dobbiamo concentraci sulla prossima partita di sabato a Parma, contro una squadra ostica ed esperta” ; per Roberto Perri “sono contento del mio esordio in A2, ho fatto un punto e contribuito al pareggio contro la capo classifica”, per Giancarlo Betti “questo punto è molto importante dopo la brutta sconfitta di Torino ci siamo ripresi, la classifica è molto corta e ora dobbiamo confermarci nelle prossime tre partite, la quota salvezza di 7 è ancora lontana”, per Matteo Petriccioli “ sono moderatamente contento ho fatto un punto, non ho giocato al meglio la prima partita dove ho perso, deve essere più attento e lavorare meglio in allenamento”

Altri risultati della quarta giornata

Cagliari - Pieve Emanuele 4 0

Milano - Genova 3 3

Torino - Parma 1 4

Classifica dopo la quarta giornata

Castel Goffredo 6

Cagliari 6

Genova 5

Torino 4

Carrara 4

Milano 3

Pieve Emanuele 2

Parma 2