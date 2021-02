Sport



Apuania Carrara Tennistavolo femminile impegnata a Pisa

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:56

Domenica a Pisa l’Apuania Carrara Tennistavolo “Rosa” sarà impegnata nel secondo concentramento del campionato di serie BF, gli incontri che il team carrarese disputerà sono due , uno alle 10 contro il TT Pisa e uno alle 12,30 contro il Prato.



Due incontri molto difficili per le nostre ragazze contro squadre molto forti e strutturate, nel primo concentramento la squadra carrarese ha riportato due vittorie assolutamente non facili contro la squadra del Sassari (4a0) e del Livorno(4a1), non sarà facile ripetersi ma le nostre Ioana Corburean, Matilde Bellatalla e Pamela Bellari si stanno ben allenando per essere pronte e nelle migliori condizioni possibili.



“Il girone è molto equilibrato, non ci sono squadre deboli, lo indica anche che nel primo concentramento tutte hanno fatto punti e nessuna è a zero, vedremo,” ci dice Iona Corburean.

Ricordiamo la classifica attuale dopo le prime due giornate:



Apuania Carrara 4

Prato 3

Pisa 1

Sassari 1

Livorno 1