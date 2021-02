Sport



Apuania Carrara Tennistavolo, tutti i risultati

lunedì, 22 febbraio 2021, 11:55

Coppa Italia regionale, prima fase di qualificazione a Forte dei Marmi domenica 21 febbraio (a porte chiuse) per l’Apuania Carrara Tennistavolo.

Primo incontro vinto con Grosseto per 5 0 Secondo incontro vinto con Forte dei Marmi per 3 2 Terzo incontro vinto col Ciatt Firenze per 3 Domenica mattina alle ore 10 a Forte Dei Marmi ha preso il via il girone della prima fase della coppa Italia Regionale , l’iscrizione ha visto al visto al via 28 squadre, suddivise in 7 gironi di quattro squadre, le prime due di ogni girone oltre alle migliori due terze saranno successivamente divise in 4 gironi di 4 e le vincenti parteciperanno alla fase finale a quattro che indicherà quale sarà la squadra Toscana che andrà a disputare la fase nazionale.

Il primo incontro con il Grosseto si è svolto nel migliore dei modi per l’Apuania Carrara con due punti di Armando Zuanigh e di Daniele Di Leva ed uno di Masaaki Tachi per il complessivo 5a0 finale , il Grosseto ha schierato Fabio Scribani, Bruno Icardi Walter Giancherotti Il secondo incontro con il Forte dei Marmi è stato più’ equilibrato e Carrara si aggiudicava l’incontro per 3a2 con due punti di Daniele di Leva ed uno di Masaaki Tachi, a secco per l’occasione Armando Zuanigh, il Forte dei Marmi schierava Gianalberto Posenato, Stefano Simi e Antonio Scarpellino.

Il terzo incontro si disputava per il primo posto nel girone tra le due squadre già qualificate alla fase successiva, contro Il Ciatt Firenze la squadra apuana cambiava un po' la formazione e schierava il terzetto composto da Daniele di Leva, Masaaki Tachi e Daniele Volpi lasciando a riposo Armando Zuanigh e il Firenze schierava Assante, Jacopo Santini e Stefano Grande ; la prima partita vedeva Daniele Volpi sconfitto da Stefano Grande per 3a1 (7,-2,7,7) nella seconda partita Daniele Di Leva portava l’Apuania in parità battendo per 3a0 (5,10,6) Marco Assante, nella terza partita si registrava la bella partita di Masaaki Tachi (oggi imbattuto con tre vittorie su tre partite disputate) che per 3a0 (3,9,6) si imponeva su Jacopo Santini portando l’Apuania in vantaggio per 2a1;la quarta partita era molto equilibrata e un Daniele di Leva in gran forma (alla fine della giornata ha riportato 6 vittorie su sei partite disputate) batteva Stefano Grande per 3a2 (-10,9,4,-9,11) con un ultimo set al cardiopalma terminato 13a11 portando così ‘incontro sul 3a1 per Carrara e con esso la vittoria, nell’ultimo incontro Daniele Volpi batteva Marco Assante per 3a2 (5,-8-8,6,9) sempre in un incontro molto equilibrato ultimo set 11a9.

“Sono contento per come ho giocato ho vinto tutte le mie sei partite, ora pensiamo alla prossima fase che sarà ancora più difficile” ci dice Daniele Di Leva,” tre partite e tre vittorie ho dato il mio contributo alla squadra e sono soddisfatto” ci dice Masaaki Tachi, “bene per la squadra andiamo avanti così” sono le parole di Armando Zuanigh,” non ho giocato bene ma ho vinto una partita importante, il prossimo round sarà sicuramente più difficile e dovrò essere più preparato“ dice Daniele Volpi, infine il presidente Guglielmo Bellotti sono molto contento “ un week end molto positivo abbiamo vinto in Serie A1, pareggiato in Serie A2, vinto il concentramento iniziale della Coppa Italia e mi giunge ora notizia da Cascina che Matilde Bellatalla ha vinto il torneo regionale di qualificazione ai campionati italiani di 4 categoria.” Tutti i risultati della giornata Ciatt Firenze Forte dei Marmi 4 1 Apuania Carrara Grosseto 5 0 Apuania Carrara Forte dei Marmi 3 2 Ciatt Firenze Grosseto 5 0 Apuania Carrara Ciatt Firenze 4 1 Forte dei Marmi Grosseto 5 0 Classifica del girone Apuania Carrara 6 Ciatt Firenze 4 Forte dei Marmi 2 Grosseto 0