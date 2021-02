Apuania Carrara Tennistavolo, week-end di incontri nella terza giornata dei campionati nazionali

Altri articoli in Sport

martedì, 2 febbraio 2021, 23:21

Grande orgoglio per il Club Scherma Apuano di Carrara che festeggia un nuovo importante traguardo per il proprio staff tecnico

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:58

Si sono svolti da giovedi a domenica i campionati italiani assoluti di tennistavolo in Terni. Nella giornata di giovedi si sono svolte le qualificazioni con al via per l’Apuania Carrara Roberto Perri (attuale n. 31 delle classiche nazionali). Il portacolori apuano non ha tradito l’emozione

domenica, 31 gennaio 2021, 18:26

L'atletica italiana ha scelto: è Stefano Mei il nuovo presidente della FIDAL per il quadriennio 2021-2024. È questo l'esito dell'assemblea nazionale che si è svolta alla Fiera di Roma

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:36

Si è svolto domenica a Prato il primo concentramento del campionato nazionale di Serie B femminile Gir G, la squadra carrarese ha disputato due incontri e ha riportato due vittorie

martedì, 26 gennaio 2021, 14:17

Con un totale di 28 voti ottenuti, rispetto alle 40 società affiliate al C.S.I. Massa - Carrara, Diego Vitale è stato rieletto presidente dell'ente di promozione sportiva per il quadriennio 2020 - 2024 che dovrebbe poi concludersi, come tutti auspichiamo, in occasione delle olimpiadi di Parigi

lunedì, 25 gennaio 2021, 12:11

Mai fermarsi! Lo dice la Medicina! Così l’Alpinismo Lento sensibile, continua a suggerire interessanti attività a favore delle persone ed utili alle Comunità. Un significativo esempio viene dall’associazione Mangia Trekking