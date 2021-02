Sport



Campionati italiani assoluti di tennistavolo a Terni quattro gli atleti apuani presenti

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:58

Si sono svolti da giovedi a domenica i campionati italiani assoluti di tennistavolo in Terni. Nella giornata di giovedi si sono svolte le qualificazioni con al via per l’Apuania Carrara Roberto Perri (attuale n. 31 delle classiche nazionali). Il portacolori apuano non ha tradito l’emozione e si è qualificato subito, per la gara di assoluto, nel primo torneo disponibile (dei tre previsti) con due belle vittorie su Federico Palumbo e Daniele Rossi sempre per 3 a 2.

La gara di assoluto vedeva al via nel girone 1 Mihai Bobocica che incrociava e batteva Matteo Gualdi per 3 a 0, Antonio Giordano per 3 a 0 e per 3 a 1 Andrea Paoletti. Successivamente nel tabellone principale nei primo sedici batteva Daniele Pinto per 3 a 0 (5,7,9) nei quarti affrontava e veniva sconfitto per 3 a 2 da Matteo Mutti in una partita molto equilibrata.

Nel girone 3 Leonardo Mutti (campione d’Italia uscente) per un risentimento muscolare in riscaldamento non è sceso in campo. Nel girone 9 Roberto Perri ha perso 3 a 1 da Jacopo Endrizzi e per 3 a 0 da Luca Bressan terminando terzo nel girone.

Data l’assenza di Stefano Tomasi, infine nel girone 10 Alessandro Soraci ha perso per 3 a 0 da Carlo Rossi e Andrea Puppo e si è imposto per 3 a 2 su Nita Petrica per il terzo posto finale nel girone.