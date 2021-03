Sport



Campionati regionali tiro con l’arco: tutti i risultati per categoria

domenica, 28 febbraio 2021, 22:06

Nella categoria compound al termine della seconda giornata viene incoronato campione regionale della categoria seniores maschile Carosati Roberto ADS Borgo al Cornio con 586 punti, a soli due punti di distanza si piazza al Falcinelli Andrea ASD G.S. Vigili del Fuoco mentre il terzo posto è di Filippelli Francesco ADS Arcieri Città di Pescia con 574 punti.

Nel femminile vittoria per Tonioli Marcella ADS Arcieri Montalcino con 572 punti, argento va a Menegoli Elena ADS Arcieri Montalcino con 570 punti e bronzo per Parolisi Giuseppina ASD Arcieri di Rotaio con 567 punti.

Tra i Master oro per Nevischi Roberto ASD Arcieri Livornesi con 577 punti, secondo posto per Raffaele Gallo ASD Arcieri Fivizzano con 574e terzo per Barducci Gianni ASD Arcieri Città diPescia con 582 punti.

Vittoria al femminile per Betti Viola ADS Compagnia Arcieri Ugo di Toscana. Tra gli Allievi maschili il podio è tutto della ASD Arcieri di Rotaio al primo posto si piazza Marchetti Andrea con 572 punti davanti a Viviani Matteo con 569 punti e a Gianneschi Alessio con 569 punti. Al femminile vince Betti Viola ASD Compagnia Arcieri Ugo di Toscana.

I titoli di classe a squadre sono stati assegnati a ASD Borgo al Cornio nella classe seniores maschile, alla ASD Arcieri di Montalcino nella classe seniores femminile. Nella classe Master maschile vince ASD Arcieri città di Pescia mentre nella classe Allievi maschile l’oro va alla ASD Arcieri Rotaio.

Nella categoria Arco nudo festeggia il titolo di classe Senior Bibiani Fabio ASD Arcieri del Parce – S. Albino con il punteggio di 552, l’argento va a Olivieri Massimo ASD Arcieri Fivizzano con 531 punti, mentre il bronzo se lo merita Giannini Alessandro ASD Arcieri Fivizzano con 528 punti.

Nel femminile vince Bacin Florentina Cristina ADS Arcieri Città di Pescia con 509 punti, secondo posto per Terragni Sara Simona ASD Arcieri del Parce – S. Albino con 503 punti, terzo per Bimbi Giulia ASD Arcieri del Poggio con 477 punti.

Tra i Master vince Benvenuti Daniele ASD Arcieri della Signoria con 538 punti davanti a compagno di società Ghiandelli Alessandro con 520 punti, e del terzo Innocenti Enrico ASD Arcieri Fivizzano con 516 punti.

Podio al femminile per ADS Arcieri città di Pescia ora per Sacchetti Paola con 470 punti, argento per Peregrini Paola con 422 e bronzo per Migliani Tiziana con 385 punti. Anche il podio Junior ha i colori della ASD Arcieri del Poggio Vito Antonio con 453 punti vince davanti al compagno di società Dei Andrea con 443 punti. Al femminile vince Bracini Rania ASD Arcieri Lucca. Tra i Ragazzi vittoria di Ramanzini Franceso ASD Arcieri Città di Pescia con 408puntidavanti a Prete Stefano ASD Frecce Pisane con 345 punti .Gli Arcieri Fivizzano vincono l’oro a squadre nella categoria Arco Nudo classe seniores maschile mentre al femminile vince ASD Arcieri città di Pescia. Sempre nella categoria Arco Nudo nella classe Master maschile si classifica al primo posto l’ASD Arcieri della Signoria e al femminile è ASD Arcieri Città di Pescia a vincere il titolo di campione regionale.

Nella categoria Compound maschile Carosati Roberto in finale ha la meglio su Falcinelli Andrea laureandosi campione assoluto. Al femminile Parolisi Giuseppina vince su Tonioli Marcella. Nella Categoria Arco nudo maschile è campione assoluto Ghiandelli Alessandro mentre Pedretti Danile degli arcieri di Fivizzano è vicecampione assoluto. Al femminile Bacin Florentina Cristina si impone su Terragni Sara Simona.