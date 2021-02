Sport



Cerimonia di premiazione “Illuminiamo il Natale“: solidarietà e sport uniti

martedì, 23 febbraio 2021, 12:54

di donatella beneventi

Si è svolta a Carrarafiere la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Illuminiamo il Natale”, organizzata dal Coni di Massa Carrara e da Panathlon, con la sponsorizzazione e il sostegno di Fonteviva e Corsini Spa.

L’iniziativa nasce dalla volontà di accendere una stella del mondo delle associazioni sportive che a causa del Covid hanno dovuto chiudere l’attività dilettantistica, per aiutare chi al contrario, ha visto aumentare la sua presenza nella società, per sempre più persone bisognose di aiuto, cioè la Caritas : una catena di solidarietà che nasce da una frase, creata da ciascuna associazione partecipante e che in cambio ha raccolto un contributo immediatamente devoluto alla Onlus. Quindici le società partecipanti: FISI, ASD Pugilistica Carrarese, Aci Sport, ASD scherma Malaspina. ASD latin way studio, Centri giovanili Massa San Carlo, ASD Tennis Tavolo Apuania Carrara, Fitri, ASD Polisportiva arti tradizionali, ASD atletica Fidal Cip, ASD rotellistica apuana, ASD Stracarrara, ASD Pallacanestro Massa, ASD Skating Club Massa, AICS Provinciale, che sono state tutte premiate dai dirigenti del Coni Vittorio Cucurnia e di Panathlon Paolo Pasquali. Molto soddisfatti delle adesioni, specialmente da parte delle società di sport meno sotto i riflettori rispetto ad altri : “ Ci auguriamo che questo segnale e visti i risultati positivi dell’iniziativa- dice Vittorio Cucurnia- sia uno stimolo per aderire sempre più numerosi, è importante che tutti gli sport, da quelli più popolari a quelli erroneamente definiti minori, abbraccino la causa sociale , aiutando coloro che questo periodo ha messo ulteriormente in ginocchio: Il nostro ringraziamento ai nostri due sponsor, Fonteviva e Corsini che si sono impegnati, dando prova di grande cuore e sensibilità “.

A proposito di cuore, le corde più profonde sono state toccate da don Luca , della parrocchia San Pietro ad Avenza, presente per la Caritas di Carrara e che ha fatto presente la grave situazione di tante persone che con grande dignità stanno affrontando un momento economico drammatica: “Bussano alla porta della chiesa a orari particolari, per non essere riconosciuti per strada - dice - sono persone che fino al giorno prima, vivevano una vita normale, magari fatta di sacrifici, ma dignitosa e tutto ad un tratto, si son ritrovati senza la possibilità di comprare il pane e con molta timidezza, chiedono aiuto. Sono i nostri vicini di casa, non persone sconosciute e son sempre di più. Quindi, grazie a chi ha acceso una stella anche per loro”.