Pugilistica Massese premiata a Villa Cuturi

mercoledì, 10 febbraio 2021, 14:18

Dopo un'annata veramente difficile per il ciclismo e più in generale per tutto lo sport mondiale, dovuta all’emergenza pandemica da Covid-19, il ciclismo toscano e apuano prova a ripartire con l’intento di ritrovare la propria collocazione di rilievo nell’ambito delle manifestazioni organizzate che coinvolgono tutti gli amanti delle due ruote

domenica, 7 febbraio 2021, 18:23

Domenica alle 14 l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato al Palavesuvio di Napoli la locale squadra del Sant’ Espedito, l’Apuania Carrara scendeva in campo con Mihai Bobocica, Alexey Liventsov e Paul Lavergne ,allenatore Giancarlo Betti, la formazione napoletana schierava il lituano Benas Skirmantas, Marco Cappuccio e Giuseppe Calarco, allenatore Pasquale Pirone...

sabato, 6 febbraio 2021, 21:04

L’Apuania Carrara Tennistavolo si impone per 5 3 sul TT San Polo di Parma in serie B2 maschile, l’incontro è stato ben disputato dal team carrarese che ha superato un’ avversario quotato ed esperto

sabato, 6 febbraio 2021, 21:01

L’Apuania Carrara tennistavolo è stata sconfitta per 4a1 a Torino. Nella prima partita Gabriele Piciulin batteva per 3 0 (7,3,5) Matteo Petriccioli, uno a zero Torino

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:42

Domenica alle ore 14.00 l’Apuania Carrara Tennistavolo incontrerà, al palaVesuvio di Napoli, la formazione del Sant’ Espedito Napoli neo promossa dalla Serie A2

martedì, 2 febbraio 2021, 23:21

Grande orgoglio per il Club Scherma Apuano di Carrara che festeggia un nuovo importante traguardo per il proprio staff tecnico