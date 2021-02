Sport



Quinta giornata di serie A2 e B2 per l'Apuania Carrara Tennistavolo

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:51

Sabato alle ore 15.30 l’Apuania Carrara Tennistavolo in Serie A2 incontrerà in trasferta a Parma la locale squadra in un incontro molto difficile e determinante per il campionato, la squadra emiliana è reduce da una bella partita a Torino, dove si è imposta per 4a1, e pertanto sarà difficile batterla; per questo morivo nell’ambiente carrarese si professa prudenza e tutti i giocatori si stanno preparando al meglio, “sarà un incontro non facile ma sono sicuro che i nostri ragazzi sapranno offrire una bella prestazione, abbiamo impattato contro il Castel Goffredo e questo ci ha dato energia , non dobbiamo rilassarci e raggiungere quanto prima la quota salvezza che alla luce degli ultimi risultati è confermata a quota 7 ” ci dice il dirigente al seguito Giancarlo Betti. Alla stessa ora sempre a Parma anche la squadra di serie B2 affronterà la locale squadra il team apuano si sta allenando nel migliore dei modi per ben affrontare l’incontro, la formazione carrarese scenderà in campo al meglio.