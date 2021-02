Sport



Tennistavolo A2, Apuania Carrara perde a Torino

sabato, 6 febbraio 2021, 21:01

L’Apuania Carrara tennistavolo è stata sconfitta per 4a1 a Torino.



Nella prima partita Gabriele Piciulin batteva per 3 0 (7,3,5) Matteo Petriccioli, uno a zero Torino, nella seconda partita Alessandro Soraci a sorpresa si faceva sorprendere da Vallino Federico per 3 1 (6,7,-9,7) , sul due a zero per Torino scendevano in campo Alberto Margarone (n 20 delle classifiche nazionali) e Antonio Giordano e il carrarese si imponeva per 3 1 (9,14.-9,7) due a uno per Torino, nella quarta partita in una partita Gabriele Piciulin si imponeva per 3 a 0 (3,11.3) su Alessandro Soraci, tre ad uno per Torino, la quinta partita vedeva Petriccioli opporsi a Giordano e il piemontese si imponeva per 3a1 (6,-8,6,5) chiudendo l’incontro sul 4 a 1 per Torino.



“Ho disputato due partite e le ho perse entrambe, non ho giocato bene, devo migliorare e lavorare meglio in allenamento,” ci dice Matteo Petriccioli“, per Alberto Margarone “abbiamo tutti giocato sotto tono, forse una giornata storta, dobbiamo cominciare a fare punti e raggiungere quota 7 in breve tempo, che dovrebbe garantire la salvezza".





Altri risultati della terza giornata



Castel Goffredo - Genova 3 3

Parma - Cagliari 1 4

Milano - Pieve Emanuele 4-2



Classifica



Genova 4

Torino 4 (una partita in meno)

Cagliari 4

Apuania Carrara 3

Castel Goffredo 3 ( una partita in meno)

Milano 3

Pieve Emanuele 1

Parma 0