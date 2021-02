Sport



Tennistavolo B2, Apuania Carrara si impone in trasferta

sabato, 6 febbraio 2021, 21:04

L’Apuania Carrara Tennistavolo si impone per 5 3 sul TT San Polo di Parma in serie B2 maschile, l’incontro è stato ben disputato dal team carrarese che ha superato un’ avversario quotato ed esperto.



Nella prima partita Matteo Fruzzetti (anno 202, nro 181 delle classifiche nazional) batteva Salento Michele per 3 a 2, in un match molto equilibrato, portando cosi in vantaggio l’Apuania, nella seconda partita Bisi Alessandro riportava in parità l’incontro imponendosi per 3 a 2 su un buon Giacomo Palomba (anno 2003, nro 381 delle classifiche nazionali) , nella terza partita Perri Roberto (n 34 delle classifiche nazionali) riportava in vantaggio Carrara battendo per 3 0 Leonardo Milza , sul due a uno per Carrara scendevano in campo Matteo Fruzzetti e Bisi e quest’ultimo prevaleva per 3 1, in un incontro molto equilibrato, riportando sul 2 pari l’incontro; nella quinta partita Perri si imponeva per 3 0 su Salento riportando avanti Carrara per 3 a 2,successivamente era la volta di Palomba a cedere a Milza per 3 a0, tre pari, Roberto Perri riportava avanti Carrara per 4a3 battendo Bisi per 3a0 ; l’ottava partita vedeva di fronte Fruzzetti contro Milza e il carrarese si imponeva per 3 2 fermando cosi l’incontro sul 5 3 per Carrara.



“Ho disputato un buon incontro , ho vinto due partite , ho giocato abbastanza bene ma ancora devo migliorare” ci dice Matteo Fruzzetti, “ anche oggi sono andato molto vicino alla vittoria ma poi ho perso 3a2, mi manca ancora qualcosa” dice Giacomo Palomba; “ abbiamo vinto, io ho riportato tre vittorie, meglio di così! ci dice Perri Roberto.

Classifica



Apuania Carrara 4

Reggio Emilia 4

Lucca 0

Parma Atig 0

Parma B 0