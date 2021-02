Sport



Torneo regionale di Cascina: tennistavolo vince la quarta categoria

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:31

Si è svolto domenica a Cascina un torneo femminile valido per la qualificazione ai campionati italiani di quarta categoria di tennistavolo. L’Apuania Carrara Tennistavolo era presente con la giovane emergente quindicenne Matilde Bellatalla che un po' a sorpresa si è aggiudicata la gara di quarta categoria, nell’ordine Matilde si è imposta per 3 a 0 (7,5,6) sulla fiorentina Luisa Giuricin, successivamente in una partita molto difficile batteva l’esperta fiorentina Letizia Lamporesi per 3 a 2 (7,-9,6-9,5) ed infine nella finale riusciva nell’impresa di battere la livornese Sara Truono per 3 a 1 (6,6,-9,10) , la livornese era la testa di serie numero uno.

“Non pensavo di vincere, poi ho preso coraggio e fiducia e il tutto è stato naturale” ci dice una contenta Matilde Bellatalla. “E' costante negli allenamenti e i risultati si vedono, è giusto così il lavoro paga sempre” chiosa Il presidente Guglielmo Bellotti