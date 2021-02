Sport



Week-end molto inteso per l’Apuania Carrara Tennistavolo

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:56

Sabato alle ore 14.00 l’Apuania Carrara Tennistavolo in Serie A2 incontrerà, al palasport di Carrara il Castel Goffredo il team apuano incontrerà la forte formazione lombarda attualmente prima in classifica con due vittorie e un pareggio t, la formazione carrarese scenderà in campo con la formazione tipo con Alberto Margarone, Alessandro Soraci e Matteo Petriccioli.



A seguire sempre sabato sempre al palasport, ma alle ore 18 il team di serie A1 incontrerà il Cus Torino che può contare su Romualdo Manna, Lorenzo Cordua, Francesco Calisto e Davide Ferrero, mentre la formazione apuana ha a disposizione Mihai Bobocica, Leonardo Mutti, Aleksandr Shibaev, Alexey Liventsov e Paul Lavergne. Domenica a Forte dei Marmi si disputerà la prima fase della Coppa Italia Regionale, la formazione carrarese è inserita nel girone con il Grosseto, Ciatt Firenze e Forte dei Marmi, il team apuano ha a disposizione Yin Jihong, Daniele Di Leva, Daniele Volpi, Tachi Masaaki, Armando Zuanigh e Massimo Petriccioli, le prime due formazioni accedono al turno successivo che sarà composto da 16 squadre.



Sempre domenica ma a Cascina si disputerà un torneo femminile di qualificazione ai campionati italiani , per l’Apuania Carrara nella quarta categoria sarà al via Matilde Bellatalla guidata dalla panchina da Iona Corburean .