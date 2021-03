Sport



A Cascina il primo torneo regionale di tennistavolo valido per la qualificazione ai campionati italiani giovanili

domenica, 14 marzo 2021, 18:00

Si è svolto domenica a Cascina il primo torneo regionale di tennistavolo valido per la qualificazione ai campionati italiani giovanili.

Erano presenti per l’Apuania Carrara Tennistavolo Andrea Borghi per il settore giovanissimi; Luca Savinelli per il settore ragazzi e Nicola Manfroni per il settore allievi con Massimo Petriccioli come tecnico al seguito.

La gara si è svolta ovviamente nel totale rispetto di tutti i protocolli Covid. Nella gara giovanissimi Andrea Borghi nel girone preliminare ha riportato una vittoria per 3 0 contro il fiorentino Neri Ciardella ed una sconfitta per 3 0 contro Riccardo Grulliero, la vittoria conseguita tuttavia gli permetteva di qualificarsi per il tabellone principale dove veniva sconfitto dalla testa di serie n 2 del torneo il fiorentino Filippo Falcucci per 3 1 (7,-9,4,11).

Nella gara ragazzi Luca Savinelli nel girone preliminare riportava una vittoria ed una sconfitta contro la testa di serie numero un del torneo, la vittoria conseguita senza giocare per assenza dell’avversario gli permetteva così di accedere al tabellone finale dove al primo turno veniva sconfitto dal livornese Francesco Guantini per 3 0.

Nella gara allievi Nicola Manfroni nel girone preliminare veniva sconfitto nella prima partita dal fiorentino Davide Lucchesi per 3 2 (2,-9,11,-3,7) e nella seconda partita si imponeva sul cascinese Bonilla Cruz per 3 1( 7,7,-7.13), la vittoria gli permetteva così di qualificarsi per il tabellone finale dove al primo turno veniva sconfitto dal cascinese Emanuele Puglisi per 3 1 (3,-10,7,2). Per i giovani Luca Savinelli, Nicola Manfroni e Andrea Borghi , tutti entrati nel tabellone principale, una buona esperienza che sarà loro utile per il futuro.