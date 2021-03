Sport



Apuania Carrara Tennistavolo sconfitta dal Cagliari per 4 a 1, ma è salvezza anticipata

domenica, 21 marzo 2021, 11:52

Serie A2 Girone A

Si è svolta la sesta giornata del campionato nazionale di serie A2 e l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato al palasport di Carrara la forte formazione del Cagliari reduce da tre vittorie e due che ha fatto scendere in campo il nigeriano Shola Oyetayo, Il russo naturalizzato Maxim Kuznetsov (nro 31 delle classifiche nazionali) e il giovane Massimo Ferrero (nro 297 delle classifiche nazionali) l’Apuania Carrara iniziava con Alberto Margarone Alessandro (nro 22 delle classifiche nazionali) Soraci (nro 40 delle classifiche nazionali) e Matteo Petriccioli (nro 57 delle classifiche nazionali) riserva Roberto Perri (nro 39 delle classifiche nazionali), arbitro dell’incontro Stefano Palagi di Viareggio.

La prima partita vedeva di fronte i due numeri uno Oyetayo e Margarone, il nostro si aggiudicava i primi due set poi dopo aver perso il terzo per 15a13 si disuniva e cedeva rapidamente gli altri due set in match dove Margarone non ha saputo cogliere l attimo giusto, uno a zero per Cagliari; nella seconda partita Maxim Kuznetsov aveva la meglio su Alessandro Soraci per 3a1 (6,-6,8,9) in un match particolare che per dinamica che poteva cambiare risultato da un momento all’altro; due a zero per Cagliari, nella terza partita Matteo Petriccioli riusciva ad imporsi per 3a0 (9,6,8) contro Massimo Ferrero portando così l’incontro due a uno per Cagliari; nella quarta partita Maxim Kuznetsov batteva Alberto Margarone per 3a2 (-5,13,5,-6,6) in un match tuttavia equilibrato, sul tre a uno per Cagliari Roberto Perri subentrava a Matteo Petriccioli, e si incrociava con il forte nigeriano Oyetayo, da quale veniva sconfitto solo per 3a2 (7,7,-9,-9,6), offrendo comunque una prestazione molto buona, per il definitivo 4 1 finale per Cagliari, a testimonianza dell’equilibrio dell’incontro l‘analisi dei set che, a dispetto del risultato, è solo di 12a10 per la squadra sarda.

A caldo alcune riflessioni : per Roberto Perri, “sono andato molto vicino alla vittoria ma ho perso, peccato, perché si poteva riaprire l’incontro”, per Alessandro Soraci “mi spiace per la sconfitta non ho giocato al meglio”, “siamo contenti per la matematica permanenza, grazie anche ai risultati delle altre squadre, in serie A2 anche per il prossimo anno” chiosa il dirigente Alessandro Merciadri.

Negli altri risultati della giornata da segnalare per la parte alta della classifica l’importante vittoria del Castel Goffredo sul Pieve Emanuele per 4 0, in chiave salvezza altrettanto importante è la vittoria di Milano per 4 0 su Parma infine importante vittoria del Torino sul Genova per 4a0.

Prossima partita sabato 10 aprile a Genova alle ore 20.30.

Classifica dopo la sesta giornata

Castel Goffredo 10

Cagliari 8

Torino 8

Genova 7

Apuania Carrara 6

Milano 5

Pieve Emanuele 2 retrocessa in serie B1

Parma 2 retrocessa in serie B1

La prima squadra è ammessa in serie A1 le ultime due sono retrocesse in serie B1