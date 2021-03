Sport



Coppa Italia ping-pong, per l'Apuania una vittoria e due sconfitte

domenica, 21 marzo 2021, 20:21

Domenica mattina alle ore 10 a Prato ha preso il via per l’Apuania Carrara Tennistavolo la seconda fase della coppa Italia Regionale, con ala via 16 squadre (delle iniziali 28) suddivise in 4 gironi distinti, il team carrarese veniva inserito nel girone D assieme al Firenze, al Livorno e al Prato e come da regolamento la squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla poule finale a 4 per determinare la squadra che andrà a rappresentare la Toscana per la fase nazionale.

La manifestazione è stata svolta a porte chiuse e nel rispetto delle regole covid.

Il primo incontro della domenica alle ore 10 vede l’Apuania Carrara (Daniele Di Leva, Daniele Volpi, Masaaki Tachi, Massimo Petriccioli) incontrare il Firenze (Alberico Gualfetti, Daniele Tinelli, Bianca Bocci), la prima partita vede di fronte Daniele Volpi e Daniele Tinelli con quest’ultimo che prevale per 3a1 (-8,9,10,5) portando in vantaggio il Firenze, nella seconda partita Daniele DI Leva si faceva recuperare due set e veniva sconfitto per 3a2 (-2,-9,8,10,7) da Alberico Gualfetti, due a zero per Firenze, nella terza partita Masaaki Tachi batteva Bianca Bocci per 3a0 (8,7,5), portando il punteggio sul 2a1 per Firenze, nella quarta partita Daniele Tinelli batteva Daniele di Leva per 3a0 (6,10,10) portando così il punteggio sul 3a1per Firenze, nell’ultima partita Daniele Volpi batteva Alberico Gualfetti per 3a1 (9,-4,8,2) per il definitivo 3a2 per Firenze con 10 set a 9 per Firenze.

Alle ore 13 iniziava il secondo incontro contro il Livorno, la prima partita vedeva di fronte Daniele Di Leva e Sirio Meloni , e il carrarese si imponeva per 3a0 (11,4,4) nella seconda partita si affrontavano Massimo Petriccioli e Daniele Meucci e il carrarese, in un match molto equilibrato, recuperava due set e vinceva per 3a2, ultimo set a 10, (-7,-6,10,7,10) portando l’Apuania sul due a zero, nella terza partita Masaaki Tachi batteva Dino Troiani per 3a2 (9,3,-9,-8,4), tre a zero per Carrara, nella quarta partita Massimo Petriccioli veniva sconfitto da Sirio Meloni per 3a0 (4,9,4), tre a uno per Carrara, nella quinta Daniele Volpi Leva batteva Daniele Meucci per 3a0 (7,10,4) per il definitivo 4a1 finale con 12 set a 7 per Carrara.

Alle ore 16 iniziava il terzo incontro Il terzo incontro il Prato, la prima partita vedeva Di Leva Daniele sconfitto da Tomas Noga per 3a1( -7,9,7,7) uno a zero per Prato, nella seconda partita Daniele Volpi batteva per 3a1 (-3,6,10,8) Paolo Gori , uno pari, la terza partita vedeva Masaaki Tachi sconfitto per 3a0 (9,4,8) da Nicola Giannoni, due a uno per Prato, successivamente Daniele di Leva cedeva per 3a0 (3,8,6) a Paolo Gori, tre a uno per Prato, nell’ultima partita Daniele Volpi batteva Alessandro Guazzelli per 3a0 (5,6,9) per il definitivo 3a2 per Prato con 10 set a favore contro 7.

“Non sono contento per come ho giocato oggi, ho perso ben quattro partite con una sola vittoria troppi errori !!!i” dice Daniele Di Leva,” ho vinto quattro partite su cinque e sono abbastanza soddisfatto , tuttavia le mie vittorie ma non sono bastate per qualificarci per la fase finale” afferma Daniele Volpi, “ho vinto due partite su tre , non male” chiosa Masaaki Tachi.