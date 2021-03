Domenica 7 marzo il Trofeo Oro in euro Women's bike race

Altri articoli in Sport

domenica, 28 febbraio 2021, 22:06

Nella categoria compound al termine della seconda giornata viene incoronato campione regionale della categoria seniores maschile Carosati Roberto ADS Borgo al Cornio con 586 punti, a soli due punti di distanza si piazza al Falcinelli Andrea ASD G.S.

domenica, 28 febbraio 2021, 19:13

I risultati della quinta giornata dei campionati nazionali a squadre maschili di serie A2 e di serie B2 per l’ USD Apuania Carrara Tennistavolo

venerdì, 26 febbraio 2021, 20:29

A seguito del ballottaggio fra la stessa ed il presidente regionale Uisp Toscana, Lorenzo Bani di Pisa, è stata proprio Ombretta Ricci ad avere la meglio, risultando quindi eletta in consiglio Regionale CONI per il prossimo quadriennio 2021-2024

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:51

Sabato alle ore 15.30 l’Apuania Carrara Tennistavolo in Serie A2 incontrerà in trasferta a Parma la locale squadra in un incontro molto difficile e determinante per il campionato, la squadra emiliana è reduce da una bella partita a Torino, dove si è imposta per 4a1, e pertanto sarà difficile batterla

giovedì, 25 febbraio 2021, 09:33

La nostra regione ospiterà il tricolore allievi organizzato dal Pedale Toscano Ponticino. I campionati toscani per le due categorie si svolgeranno invece con l'organizzazione dell'U.C. Donoratico. Le due gare di apertura fiorentine, nel giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile sul "Circuito del Colle" tra Calenzano e Settimello.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:24

Nel 2020 i Campionati Regionali Indoor di Tiro con l'Arco che si sono svolti a Massa Carrara sono stati tra gli ultimi grandi eventi prima dell'ormai noto e tristissimo lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus che ha sconvolto la vita in tutto il mondo