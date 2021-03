Sport



Gli atleti della USD Apuania Carrara Tennistavolo in Dubai

mercoledì, 3 marzo 2021, 18:56

Alla Lusail Sports Arena di Doha, in Qatar, è scattato il WTT Contender, il primo torneo del 2021 del nuovo calendario del World Table Tennis.



Per l’ Italia è presente Mihai Bobocica tesserato con l’USD Apuania Carrara Tennistavolo, il portacolori carrarese n 125 del ranking mondiale ha superato nel primo turno imponendosi per 3-0 (11-6, 11-9, 15-13) sul portoricano Daniel Gonzalez (n. 145 del ranking), al secondo turno Mihai Bobocica incrociava il messicano Marcos Madrid (nro 76 del ranking) , l’incontro è stato molto equilibrato e il portacolori carrarese dopo essersi aggiudicato ai vantaggi il primo set (13-11), ha ceduto il secondo (7-11) e il terzo (7-11) e nel quarto si è imposto alla quarta palla utile (13-11), anche la “bella” è stata molto equilibrata e Bobocica ha prevalso per 11-8; nel terzo turno non si ferma Mihai Bobocica, che, dopo aver eliminato il portoricano Daniel Gonzalez e il messicano Marcos Madrid, ha superato anche il terzo turno del tabellone di qualificazione del WWT Contender di Doha, aveva di fronte lo svedese Jon Persson (nro 43 del ranking) e lo ha battuto per 3-2, Bobocica si è aggiudicato ai vantaggi (12-10) il primo set, ha ceduto con lo stesso punteggio il secondo e nel terzo è tornato a condurre (11-7),lo scandinavo ha prontamente replicato (11-6) e si è dunque andati alla “bella”, che Bobocica si è assicurato con autorevolezza (11-7); l’ostacolo decisivo per l’accesso al main draw è stato rappresentato del brasiliano Vitor Ishiy (n. 59 del ranking) e anche lui si è dovuto arrendere 3-2 (10,-10,-3,4,5),come nella sfida precedente a rompere l’equilibrio è stato il 12-10 del primo parziale, al quale il sudamericano ha risposto con la stessa moneta, per poi dominare il terzo set (11-3), contro un rivale dotato di spiccate doti offensive e capace di prendere energia e coraggio dall’andamento favorevole del match, Bobo è stato capace d’invertire completamente l’inerzia della partita, diventando assolutamente travolgente nella quarta (11-5) e nella quinta frazione (11-4), nel tabellone principale di 32 giocatori ha affrontato lo svedese Mattias Falck (n 8 del ranking mondiale)ed è stato sconfitto in un match ben disputato al di là del punteggio di 3 set ad uno (8,5,9,8) ,complessivamente una ottima prova del nostro portacolori che ha battuto quattro giocatori di livello di cui ben tre nei primi 100 del mondo prima di cedere a Mattias Falck.



Anche l’ altro tesserato con l’Apuania Carrara il russo Aleksandr Shibaev (nro 83 del ranking mondiale) è presente alla Lusail Sports Arena di Doha, l’atleta russo al primo turno ha battuto per 3a0 (5,9,5) l’algerino Bouriah Larbi, successivamente è riuscito nella non facile nell’impresa di battere il croato Andrej Gacina (n 55 del ranking mondiale) per 3a1 ( -11,8,6,5) poi in un match molto difficile è riuscito a recuperare 2 set ed a imporsi per 3a2 sull’indiano Harmeet Desai (n 73 del ranking mondiale) per 3a2 (-9,-7,9,8,2), nel match decisivo per l’accesso al main draw ha affrontato il ceko Pavel Sirucek (nro 51 del ranking mondiale) e ha perso in match molto particolare per 3 0 ( 9,5,7)