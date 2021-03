Sport



Grande giornata di sport a Montignoso

mercoledì, 10 marzo 2021, 08:39

Grande giornata di sport ieri a Montignoso con ben 150 atlete al via del Trofeo Oro in Euro Memorial Eleonora Coli e Lorena Baldi. Condizioni metereologiche perfette hanno regalato grande spettacolo da parte delle concorrenti sulle strade della nostra provincia.



A dare il via alla manifestazione il neo eletto presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, il sindaco di Montignoso Lorenzetti e il presidente della Montignoso Ciclismo Mario Ferrari. Prima parta del percorso che è filata a 40 km/h di media con il gruppo che si è mantenuto sempre compatto. La doppia ascesa sulla salita della Fortezza ha saputo mettere in fila indiana il gruppo. Al suono della campana in quattro si sono avvantaggiate sul gruppo: Gaia Masetti e Michela Balducci della Top Girl Fassa Bortolo, Margaux Vigie della Valcar e Anna Trevisi della Alè BTC Ljubljana, ma il gruppo non ha concesso spazio.



Sull'ultimo passaggio sulla Fortezza è stata Tatiana Guderzo ( Alè BTC Ljubljana)a fare il passo e riusciva a selezionare un drappello di una decina di unità, ma nel successivo tratto di discesa la fuga andava a rinfoltirsi fino a formarsi un gruppetto di 21 unità che si dava battaglia per la vittoria finale. Volata finale a ranghi ristretti con Rachele Barbieri(Fiamme Oro) che anticipa tutti ed arriva a braccia alzate davanti a Vittoria Guazzini della Valcar e terza la vincitrice uscente Laura Tomasi della Alè BTC Ljubljana.



Contentissima all'arrivo la Barbieri "Sono davvero contenta di questa vittoria, ne avevo proprio bisogno, avevo signori atlete a lavorare per me come Longo Borghini e Bertizzolo, mentre la Confalonieri è stata penalizzata da un guasto meccanico. Sono fiera di questa vittoria ottenuta nelle Fiamme Oro, sono come una famiglia e questo era il modo migliore per ripagare la loro fiducia".

Soddisfazione anche nelle parole del presidente della Montignoso Ciclismo, Mario Ferrari: "Di questi tempi non possiamo che essere soddisfatti, abbiamo avuto sia qualità che quantità al via. Nell'ultima settimana è stato un susseguirsi di riunioni con forze dell'ordine per far si che tutto fosse a posto. Non posso che ringraziare tutti i nostri sponsor con Oro in Euro e Fabio Argetin per primi, ma tutti i miei collaboratori e volontari che hanno collaborato alla riuscita della giornata".



ORDINE D'ARRIVO

KM 106.800 media 40.750

1.Barbieri Rachele (GS Fiamme Oro)

2.Guazzini Vittoria (Valcar Travel& Service)

3.Tomasi Laura ( Alè BTC Ljubljana)

4. Consonni Chiara (Valcar Travel& Service)

5. Carbonari Anastasia (Born to win)

6. Neumanova Terza (Women Cycling Team)

7.Giuliani Giulia (GB Junior Team Piemonte)

8.Quagliotto Nadia (bepink)

9.Nerlo Aurela (TKK Pacific Nestle)

10. Silvestri Debora (Top Girls- Fassa Bortolo)