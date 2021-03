Sport



Intenso programma per l’Usd Apuania Carrara Tennistavolo

giovedì, 25 marzo 2021, 14:39

Intenso week end per l’USD Apuania Carrara Tennistavolo, impegnata in contemporanea su tre fronti. La serie A1 già venerdi è volerà in Sardegna per incontrare a Norbello la locale squadra, la squadra sarda si presenta come un team forte che finora ha disputato sei incontri con tre vittore un pareggio e due sconfitte con un quartetto di giocatori ben strutturato composto dal forte ucraino Yaroslav Zhmudenko (capace di 8 vittorie e solo 2 sconfitte) dal cubano Campos Valdes (finora 8 vittorie e due sconfitte) e dai due italiani Pasquale Velllucci e Catalin Negrila, quindi l’attenzione all’incontro è massima nelle file carraresi data la forza dell’avversario. Successivamente Lunedi alle ore 18 la formazione carrarese incontrerà al palasport di Avenza il Milano Sport, nel recupero della sesta giornata, la formazione milanese ha finora disputato 5 incontri con due vittorie e tre sconfitte ed è forte del cinese Guo Ze , Alessandro Baciocchi, Matteo Mutti e Luca Manca, “ci aspetta un piccolo tour de force, con una trasferta impegnativa anche dal lato logistico in Sardegna, mi auguro si possa disputare due buoni incontri ci dice il tecnico Alessandro Merciadri” Domenica la B femminile sarà di scena a Livorno per il quarto e ultimo concentramento del campionato, il team apuano disputerà ben tre incontri contro Sassari, Pisa e Prato e il responso di tali incontri dirà se il team apuano potrà disputare la fase finale, per questo Ioana Corburean, Pamela Bellari e Matilde Bellatalla hanno ben preparato gli incontri . Infine Sabato a Cascina si svolgerà un torneo valido per la qualificazione ai campionati italiani , al torneo sarà presente Giacomo Palomba nella gara di terza categoria.