Sport



La sezione arbitri incontra gli alunni dei licei di Carrara

sabato, 6 marzo 2021, 08:03

La sezione Aia "Giorgio Lazzarotti" di Carrara ha organizzato una serie di incontri formativi con numerose classi del Liceo Scientifico "Marconi" e del Liceo Classico "Montessori-Repetti", di Carrara. Nonostante i limiti imposti dalla didattica a distanza e dai problemi di accesso ai locali scolastici, sono stati concordati incontri online in orario scolastico, grazie in particolare all'interessamento delle professoresse Pedonese, Tomasi, Benedini e Mannini per il Liceo Scientifico e della professoressa Italiani per il Classico.



Gli appuntamenti hanno lo scopo di presentare sotto una nuova luce le attività arbitrali della sezione apuana, spiegare cosa significhi essere arbitro e come l'attività risulti estremamente formativa per lo sviluppo dei ragazzi e delle ragazze che decidono di intraprendere questa strada. Il tutto con presentazioni snelle e accattivanti, che stanno portando a momenti di proficuo dialogo e confronto con i ragazzi coinvolti negli incontri, molti dei quali sono apparsi partecipi ed entusiasti. Presenti agli incontri, oltre al presidente della sezione Aia Francesco Cecchini e al responsabile corso arbitri Matteo Canci (arbitro in forza alla Can D), molti ragazzi della sezione che hanno dimostrato grande senso di attaccamento e disponibilità.



A margine di ogni incontro sono state presentate le attività del Corso arbitri che inizierà tra pochi giorni, e al quale la sezione ha già dedicato un "Open day" virtuale nel corso della scorsa settimana, appuntamento ben riuscito con oltre una ventina di partecipanti e tante domande e spunti interessanti.