La società respinge le dimissioni di Baldini, ma quale futuro per la Carrarese?

lunedì, 22 marzo 2021, 20:33

di marco materassi

Dopo la scialba, per usare un eufemismo, prestazione di domenica Silvio Baldini ha rassegnato le dimissioni, dimissioni annunciate ai margini del match.



"Abbiamo perso contro una squadra con molte più difficoltà di noi, ma anche se una sconfitta si può giustificare, non si può giustificare una prestazione come quella che abbiamo offerto. Ho sempre difeso la squadra, continuava il mister apuano, perchè vedevo l'impegno che i ragazzi avevano messo in campo, con la vittoria sul Livorno, avevamo riagganciato il treno playoff, ma dopo una prestazione come quella di oggi (ieri ndr), è chiaro che ho delle responsabilità se non riesco a trasmettere le giuste motivazioni. Pertanto rassegno le mie dimissioni, quando si perde ma si mette cuore anima e idee, io ci sono, sono venuto per regalare un sogno, se questo non interessa faccio un passo indietro".



Fin qui il mister, la risposta della società attraverso le parole di Manrico Gemignani e del Dg Berti, non si sono fatte attendere: "dimissioni respinte".



D'ora in poi, continua la dirigenza apuana, tolleranza zero, occorre ricompattarsi tutti, è l'appello rivolto ai calciatori, abbiamo ancora la possibilità di rifarci.



Dopo la società anche la squadra si è espressa attraverso una delegazione guidata da capitan Foresta che sottolinea come la squadra sia la sola responsabile, e che prestazioni come quella offerta contro la Giana, non sono ammissibili: C'è solo da vergognarsi e da qua ripartire insieme a chi come li mister Baldini mette ogni giorno cuore, orgoglio ed entusiasmo, e che martedì vogliamo ritrovare al campo.



Sebbene ancora non ci sia ufficialità tutto lascia pensare che Silvio Baldini resti al suo posto e cerchi di rimettere insieme i cocci di una squadra che si è letteralmente liquefatta.



Partendo dalla vittoria dell'andata sulla Giana, quindi un girone fa, la Carrarese ha ottenuto quattro vittorie, sei pareggi e ben 9 sconfitte. Certamente un rendimento difficile da immaginare vista la rosa della squadra. Non mancano ovviamente le attenuanti, la sfortuna, il Covid, i tanti infortuni, ma è chiaro che qualcosa non è andato. Il rendimento degli ultimi mesi parla chiaro, una squadra che segna poco, che subisce e che non riesce quasi mai a rimontare.



Anche lo scorso anno dopo una sconfitta con l'Albinoleffe mister Baldini rassegnò le dimnissioni, e anche in quella circostanza fu la squadra a chiedergli con una lettera dai toni commoventi di ritornare sui propri passi,e da là iniziò la cavalcata che portò gli apuani a perdere la semifinale contro il Bari.



Stavolta tutto sembra più difficile, una squadra timorosa, una squadra con tante assenze, forse una squadra anche scarica che deve guardarsi anche non solo dalla possibilità ancora, nonostante tutto, di giocarsi i play off, ma anche di non essere risucchiata nella lotta per i playout. Scenario forse fin troppo fosco, ma visto il rendimento attuale o c'è una svolta o il pericolo corre sul filo. Sette partite, sette sfide da affrontare cercando in ognuno di sè di trovare voglia, motivazione, cuore ed entusiasmo. Il mister è bravo a saper toccare queste corde, bisogna che anche la squadra lo segua.



Un calendario non certo agevole visti gli impegni col Como, Pro Vercelli, Juve under 23, e gli scontri sulla carta più abbordabili con Lucchese, Pergolettese, Albinoleffe e il recupero con l'Olbia, ma ora non conta il nome dell'avversario, adesso forse l'avversario è nella testa dei giocatori, sta a loro prima di tutto scacciare paure, incubi e ritrovare leggerezza, voglia di osare ed entusiasmo., Non è facile ma è obbligo provarci e per provare avranno ancora accanto il loro comandante, il leader maximo , il mister Silvio Baldini.