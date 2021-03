Sport



Mihai Bobocica ancora protagonista in Qatar

lunedì, 8 marzo 2021, 13:56

Dopo aver superato i quattro turni di qualificazione del WTT Contender e aver ceduto nei sedicesimi del tabellone al vicecampione mondiale Mattias Falck, Mihai Bobocica , tesserato con l’Apuania Carrara Tennistavolo ha ripreso la sua marcia vincente nella fase preliminare del WTT Star Contender.



Il torneo, con un montepremi di 400mila dollari e dunque raddoppiato rispetto a quello del precedente, è iniziato oggi pomeriggio, sempre nella Lusail Sports Arena di Doha, in Qatar, che in mattinata aveva ospitato le finali del WTT Contender.



Mihai Bobocica (n. 125 del ranking internazionale) ha conquistato al primo turno del tabellone preliminare ancora una bellissima vittoria per 3-2 (11-6, 9-11, 11-9, 7-11, 11-6) contro il forte coreano Lim Jonghoon (n. 71 del ranking) e dunque in una settimana ha ottenuto il suo quarto successo nei confronti di un giocatore che rientra nella Top 100 mondiale , nel turno successivo ha battuto il saudita Abdulaziz Bu Shulaybi per 3a0 (11-4, 11-7, 11-3), purtroppo il portacolori carrarese non è riuscito l’accesso bis al main draw. L’altra settimana aveva superato quattro round eliminatori, mentre questa volta ha trovato disco rosso nel terzo e ultimo e ha ceduto per 3-0 (10-12, 1-11, 6-11) allo svedese Anton Källberg ( n 58 del ranking mondiale), grande protagonista della conquista della Champions League da parte del Borussia Düsseldorf e successivamente trascinatore anche in Bundesliga.



Nel primo parziale l’azzurro è partito indietro (0-5), poi dal 2-7 ha gradualmente recuperato, fino a salire sull’8-9 e sull’8-10 ad annullare i due set-point all’avversario, che è riuscito ad aggiudicarsi i due punti successivi. La seconda frazione non ha avuto storia, con il giovane scandinavo che ha dominato. Nel terzo set Bobocica è passato a condurre per 4-2 e Källberg ha ribaltato la situazione (5-4). Dal 6-6 lo svedese ha fatto il break (10-6) e ha chiuso l’incontro.



Nella gara di doppio misto Mihai Bobocica in coppia con Debora Vivarelli hanno affrontato e battuto la coppia portoricana compost da Daniel Gonzalez e Melanie Diaz conquistando così l’accesso al main draw dove sono stati sconfitti dai francesi Emmanuel Lebesson e Yuan Jia. un sorteggio a dir poco complicato, se si pensa che ieri i transalpini hanno perso in finale il primo torneo.