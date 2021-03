Sport



Pareggio per l’Usd Apuania Carrara nel concentramento di Pisa

lunedì, 15 marzo 2021, 09:06

Si è svolto domenica a Pisa il terzo concentramento del campionato nazionale di Serie B femminile Gir G, la squadra carrarese ha disputato un solo incontri e ha riportato un pareggio contro Livorno per 3 3, (nella partita di andata l’Apuania si era imposta per 4 1) arbitro dell’incontro Alessandro Capparelli di Viareggio.



Vediamo nel dettaglio come si è svolto l’incontro, la prima partita vedeva di fronte le due numero uno, e Iona Corburean si imponeva per 3 0 (6,9,7) contro l’esperta Valia Vassilieva , uno a zero per Carrara; nella seconda partita Pamela Bellari si imponeva per 3 0 (3,4,2) su Tosso Sabrina portando Carrara sul due a zero; la terza partita registrava la sconfitta di Matilde Bellatalla per 3 1 (4,5,-9,5) contro Sara Truono, due a uno per l’Apuania Carrara; la quarta partita riportava avanti Carrara di due lunghezze, per 3 1 , grazie alla seconda vittoria di Ioana Courburean su Tosso Sabrina per 3 0 (2,4,1); nella quinta partita Valia Vassilieva si imponeva per 3 0 (4 ,4,8) su Matilde Bellatalla; tre a due per Carrara, nell’ultima e decisiva partita Pamela Bellari cedeva per 3 0 ( 8,9,9) contro la giovane Sara Truono fermando così il punteggio sul tre pari , 10 set a 9 per Carrara.



“Sono contenta della mia prestazione, ho vinto due partite ma purtroppo abbiamo pareggiato” ci dice Iona Courburean “il campionato è lungo mancano ancora tre partite al termine della prima fase necessita la massima attenzione, niente è deciso” ci dice una pragmatica Pamela Bellari ” chiosa la giovanissima Matilde Bellatalla “non sono contenta di come ho giocato, tuttavia spero di migliorare ancora per aiutare la mia squadra”.



Il prossimo concentramento si disputerà il 28 marzo a Livorno e l’Apuania Carrara incontrerà tre squadre il Sassari, il Prato e il Pisa incontri che saranno determinanti per la classifica finale della prima fase del campionato al termine del quale le prime due squadre del girone saranno ammesse al successivo concentramento nazionale che si svolgerà in Terni e che premetterà il passaggio in serie A2.

Risultati del terzo concentramento



Livorno - Sassari 3 3

Livorno - Apuania Carrara 3 3

Prato - Sassari 4 0

Pisa - Sassari 4 1

Prato - Pisa 4 0



Classifica dopo il terzo concentramento



Prato 11 (sei incontri disputati)

Carrara 7 (cinque incontri disputati)

Livorno 4 (sei incontri disputati)

Pisa 4 (sei incontri disputati)

Sassari 2 (cinque incontri disputati)