Per le ragazze dell'Apuania una vittoria, un pari e una sconfitta

domenica, 28 marzo 2021, 18:44

A Livorno quarto concentramento nazionale di Serie B femminile girone G per l’Apuania Carrara Tennistavolo ed ammissione alla fase finale valida per le promozioni in serie A2F.

Vittoria per 4 1 con Sassari

Pareggio per 3 3 con Pisa

Sconfitta per 4 2 con Prato

Si è svolto oggi a Livorno il quarto concentramento nazionale di serie B femminile girone G di tennistavolo, l’Apuania Carrara Tennistavolo ”rosa” (Iona Corburean, Pamela Bellari, Matilde Bellatalla) nel primo incontro della giornata alle ore 10 incontrava il team di Sassari, (Pinna, Musio, Bonomo) l’arbitro chiamato a dirigere era il Sig Alessandro Capparelli di Viareggio; nella composizione dell’ordine degli incontri la squadra carrarese decideva di far disputare la prima partita a Pamela Bellari che batteva per 3a0 (3,9,4) Laura Pinna, Ioana Corburean, numero uno carrarese, batteva poi per 3a0 (2,4,6) Martina Bonomo, sul due a zero Matilde Bellatalla cedeva a Maria Musio per 3a1, ancora Iona Corburean batteva per 3a0 (5,4,2) Laura Pinna e infine Pamela Bellari si imponeva a Maria Musio per 3a1( 4,5,-11,7) per il definitivo 4a1 finale 13 set a 4 per l’Apuania Carrara. Tale vittoria matematicamente consegnava al team carrarese l’accesso alla fase finale utile che determinerà le 8 squadre promosse in serie A2 .

Il secondo incontro della giornata contro Pisa (Deri, Corini, D’Elia, Brancaccio) iniziava alle ore 12.30 ; nella prima partita Matilde Bellatalla cedeva per 3 1 a Silvia Deri , era poi Iona Corburean a riportare la parità l’incontro battendo per 3 1 Francesca D’Elia (5,-6,1, 10), Corini batteva Pamela Bellari per 3 1 in un incontro molto equilibrato con 4 set disputati ai vantaggi, sul due a uno per Pisa Iona Corburean batteva per 3 0 ( 6,10,5) Silvia Deri portando l’incontro in parità, successivamente Corini si imponeva per 3 0 su Matilde Bellatalla e Pamela Bellari portava l’incontro in parità battendo per 3 0 (8,8,8) Sara Brancaccio; con 10 set a testa per le due squadre.

Nel terzo incontro della giornata l’Apuania Carrara (Corburean, Bellatalla, Bellari) affrontava la fortissima compagine del Prato (Morales, Pastore, Ferri), sempre agli ordini dell’arbitro Sig Alessandro Capparelli .

La prima partita vedeva di fronte la giovane Matilde Bellatalla n3 carrarese (anno 2005 e nro del 232 del ranking nazionale) e l’esperta Maria Teresa Pastore numero uno pratese (anno 1976 e n 117 del ranking), quest’ultima si imponeva per 3a1 (9,-11,7,9) ma la Bellatalla disputava un buon match s Uno a zero per Prato. Nella seconda partita si incrociavano Ioana Corburean (nro uno carrarese) per l’Apuania e la Lago Morales per Prato, il match aveva un andamento a senso unico e la carrarese, dopo un primo set equilibrato, si imponeva facilmente per 3a0 (7,5,4), portando l’incontro in parità 1a1.

Nella terza partita Pamela Bellari (nro 198 del ranking nazionale) affrontava Giada Ferri (nro 130 del ranking nazionale), nel primo set la carrarese si imponeva per 11a6, nel secondo set si registrava la reazione della pratese che si imponeva per 11a9, e poi conquistava il terzo set e il quarto set e si aggiudicava la partita Due a uno per Prato. Nella quarta partita si affrontavano le rispettive numero uno delle due squadre Ioana Corburean per Carrara e Maria Teresa Pastore (nro 117 delle classifiche nazionali) per Prato e l’apuana si imponeva senza patemi per 3a0 (4,6,5) riportando l’incontro in parità sul 2a2. Nella quinta partita scendevano in campo Matilde Bellatalla (nro 232 del ranking) e Giada Ferri (nro 130 del ranking) , e quest’ultima si imponeva per 3a0 (10,3,9) sul tre a due per Prato si incontravano per Carrara Pamela Bellari (nro 198 del ranking) e per Prato la Lago Morales, quest’ultima si imponeva per 3a0 (5,5,8) fermando così l’incontro sul 4a2 per Prato, 12 a 8 i set.

“Abbiamo vinto una partita, una pareggiata ed una l’abbiamo persa, abbiamo giocato non benissimo, penso che possiamo ancora migliorare e dobbiamo allenarci ancora meglio in attesa del concentramento nazionale“ ci dice Ioana Corburean; “Oggi non ero in giornata, devo fare di più per dare il mio contributo alla squadra” afferma Matilde Bellatalla, chiosa Pamela Bellari che afferma “ho giocato non al 100 per cento, le partite erano tutte molto equilibrate, andiamo avanti così e prepariamoci per la fase finale che abbiamo raggiunto in un girone non semplice”.

Risultati del quarto concentramento

Apuania Carrara - Pisa 3-3

Sassari- Carrara 1-4

Prato - Sassari 4-0

Prato - Apuania Carrara 4-2

Livorno - Sassari 4-1

Pisa - Livorno 4-2

Classifica finale dopo il quarto concentramento

Prato 15 (ammessa al concentramento finale)

Apuania Carrara 10 (ammessa al concentramento finale)

Pisa 7

Livorno 6

Sassari 2