Per Mihai Bobocica (Apuania Carrara Tennistavolo) ottime prestazioni al Torneo di Doha

lunedì, 15 marzo 2021, 11:38

Giungono ancora ottime notizie da Doha , Mihai Bobocica (nro 125 del ranking mondiale) dopo essersi ben messo in evidenza ai tornei preliminari delle qualificazioni olimpiche mondiali ha continuato nel torneo preolimpico a concedere importanti e significative prestazioni, ricordiamo che tale torneo aveva il compito di assegnare cinque posti validi per le olimpiadi di Tokio.



Nel primo torneo che aveva il compito di selezionare tre atleti per le olimpiadi, Mihai Bobocica ha superato il primo turno del tabellone per un bye, al secondo turno batteva il forte ed ostico ecuadoriano Alberto Mino (n. 77 del ranking mondiale) per 4 1 (11-7,11-5,11-7,8-11,11-9) autore spesso di prestazioni esaltanti, ebbene il nostro giocatore ha saputo ben condurre il match facendo le scelte giuste; successivamente con una gara quasi perfetta ha battuto, tra la sorpresa generale, per 4 0 (11-7, 11-6, 11-8, 11-5) il fortissimo giocatore indiano Sathiyan Gnanasekaran (n. 37 del ranking mondiale), in questo match una delle chiavi determinanti ai fini della vittoria del portacolori carrarese è stato il servizio, infatti Bobocica, da un lato, ha ben condotto il match col suo servizio, e dall’altro lato, ha risposto molto bene ai temibili servizi dell’indiano; al quarto turno incrociava il belga Florent Lambiet (n. 104 del ranking mondiale), che ha messo fine per 4-1 (11-3, 11-8, 13- 11, 9-11, 11-7) alla corsa dell’iraniano Noshad Alamiyan (n. 73 del ranking), il match ha avuto un andamento molto particolare con Mihai Bobocica avanti per 3 0 ha subito la rimonta e ha perso per 4 3 (5,13,5,-9-5,-10,- 6), decisivi i due match point mancanti nel sesto set entrambi annullati , successivamente sul 10 pari l’arbitro, per ritardo al servizio, ha assegnato un punto di penalizzazione a Mihai Bobocica e il belga ne ha approfittato nello scambio seguente per prendersi il set, Sulle ali dell’entusiasmo Lambiet nel settimo set ha cambiato campo sul 5-2 e ha incrementato il margine (7-2). Bobocica ha ricucito il gap (7-5), ma non è bastato a evitare un’amara sconfitta.



Per la qualificazione alle olimpiadi domani inizierà, sempre a Doha, un altro torneo di qualificazione che assegnerà due posti.