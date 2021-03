Piccoli campioni crescono al Tennis Club Polizia Municipale Carrara

Altri articoli in Sport

lunedì, 22 marzo 2021, 20:33

Dopo la scialba, per usare un eufemismo, prestazione di domenica Silvio Baldini ha rassegnato le dimissioni, dimissioni annunciate ai margini del match

domenica, 21 marzo 2021, 20:21

Coppa Italia Regionale seconda fase di qualificazione a Prato oggi (a porte chiuse) per l’Apuania Carrara Tennistavolo. Primo incontro sconfitta con Firenze per 3 a 2. Secondo incontro vinto con Livorno per 4 a 1. Terzo incontro sconfitta col Prato per 3 a 2

domenica, 21 marzo 2021, 11:52

Si è svolta la sesta giornata del campionato nazionale di serie A2 e l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato al palasport di Carrara la forte formazione del Cagliari

lunedì, 15 marzo 2021, 11:38

Giungono ancora ottime notizie da Doha , Mihai Bobocica (nro 125 del ranking mondiale) dopo essersi ben messo in evidenza ai tornei preliminari delle qualificazioni olimpiche mondiali ha continuato nel torneo preolimpico a concedere importanti e significative prestazioni, ricordiamo che tale torneo aveva il compito di assegnare cinque posti validi per le olimpiadi...

lunedì, 15 marzo 2021, 09:06

Si è svolto domenica a Pisa il terzo concentramento del campionato nazionale di Serie B femminile Gir G, la squadra carrarese ha disputato un solo incontri e ha riportato un pareggio contro Livorno per 3 3, (nella partita di andata l’Apuania si era imposta per 4 1) arbitro dell’incontro Alessandro...

domenica, 14 marzo 2021, 18:00

Erano presenti per l’Apuania Carrara Tennistavolo Andrea Borghi per il settore giovanissimi; Luca Savinelli per il settore ragazzi e Nicola Manfroni per il settore allievi con Massimo Petriccioli come tecnico al seguito