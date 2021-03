Sport



Serie A1, l’Apuania Carrara Tennistavolo batte in trasferta il Norbello

domenica, 28 marzo 2021, 18:57

L’Apuania Carrara Tennistavolo batte in trasferta il Norbello per 4 a 1 nel campionato nazionale di Serie A1. L’Apuania Carrara è tornata a giocare e ha ripreso da dove aveva interrotto, vincendo.

Nella settima giornata di serie A1 maschile ha conquistato il suo quarto successo stagionale questa volta per 4a1, dopo i tre 4a0 deli primi tre incontri, sul campo del Tennistavolo Norbello, il match si è disputato sabato alle ore 17 agli ordini dell’arbitro Rossana Spiggia.

Il team carrarese schiera il russo Aleksander Shibaev, Mihai Bobocica, il russo Alexey Liventsov lasciando a riposo Leonardo Mutti, la squadra sarda risponde con Catalin Daniel Negrila, il cubano Jorge Campos e l’ucraino Yaroslav Zhmudenko, riserva Pasquale Vellucci. Nel primo singolare il russo Aleksander Shibaev dell’ Apuania Carrara ha dominato il primo set contro Catalin Daniel Negrila, che nei due successivi lo ha impegnato maggiormente, cedendo di misura, per il definitivo 3a0 (4,8,9) finale.

Uno a zero per Carrara. Nella seconda partita si opponevano Yaroslav Zhmudenko e Mihai Bobocica , l’ucraino ha avuto un avvio travolgente (9-1) e il primo parziale è stato agevolmente suo, il secondo è andato inizialmente nella stessa direzione (4-1), ma dal 6-3 Mihai Bobocica ha finalmente reagito (6-6). Sul 7-7 l’ucraino ha riassunto il comando (9-7), si è procurato due set-point (10-8) e ha sfruttato il primo, Nella terza frazione l’apuano è risalito da 1-3 a 6-3, è stato però a sua volta agganciato e superato (6-7).

Si è andati ai vantaggi e ha prevalso nuovamente Zhmudenko per 14a12 che così batte per tre a zero Bobocica, per lui una partita nella quale non mai stato veramente nel match ed è stato sempre ad inseguire l’avversario, uno pari dopo i primi due singolari. Nella terza partita Alexey Liventsov affronta il cubano Jorge Campos, il portacolori carrarese si è portato sul 5-3, è stato raggiunto (5-5) e dal 6-6 si è issato a quattro set-point (10-6), approfittando del primo, Jorge Campos nel secondo parziale ha provato scappare senza successo una prima volta (da 5-3 a 5-5) e una seconda (da 8-6 a 8-8) e sul 9-9 ha messo a segno gli ultimi due punti, nel terzo set il cubano ha continuato la sua marcia (6-2) e ha conservato il margine fino al definitivo 11a8 finale, anche la quarta frazione ha inizialmente sorriso al cubano (da 0-2 a 5-2), poi il carrarese ha recuperato (6-6), ha avuto un set-point (10-9), non concretizzato, ha annullato un match-point al suo avversario (10-11), ha mancato anche la sua seconda chance di set (12-11) e alla terza (13-12) ha prevalso, nel decisivo quinto set Liventsov ha cambiato campo sul 5-1, è stato avvicinato (5-3) e si è ristaccato (8-3), è stato risucchiato (8-6), si è guadagnato quattro match-point (10-6) e li ha mancati tutti.

Al quarto (11-10) ha completato il suo compito per il definitivo 3a2 (6,-8,-9,12,10).Due a uno per Carrara, La quarta partita vede di fronte Mihai Bobocica e Catalin Negrila, nel primo set dal 2-3 Bobocica ha ottenuto otto punti consecutivi porta il risultato sul 10-3 e ha capitalizzato alla terza opportunità per il definitivo 11a5 finale, nel secondo set Negrila è tornato in campo molto determinato testa (3-1) e c’è rimasto con merito fino ai due set-point (10-8), entrambi sfumati.

Il terzo (11-10) gli ha invece dato ragione impattando il match, il portacolori apuano ha nuovamente dilagato nella terza frazione (7-1) per chiudere sull’ 11a4 finale, nella quarta frazione Bobocica ha preso subito il largo (8-1) e ha chiuso il match senza patemi sull’ 11a2 finale. Tre a uno per l’Apuania Carrara. Nella quinta partita Shibaev contro il cubano Campos è scattato in testa (4-1) e ha mantenuto il margine fino al termine per chiudere il set sull’ 11a7, nel secondo parziale non ha sfruttato il vantaggio prima di 5-3 e poi di 9-7 e neppure due set-point (10-9 e 11-10), mentre a Campos è bastata un’unica possibilità (12-11), nella terza frazione si è andati punto a punto e sul 9- 9 ha avuto la meglio il russo per 11a9,il cubano non si arrende e nel quarto set ha rialzato la testa portandosi in vantaggio per 6a3 e aggiudicandosi il set per 11a5, alla “bella” Shibaev ha cambiato campo sul 5-3, ma è stato sopravanzato (5-6), è tornato avanti 8a6 e 10a8 chiudendo sull’11a9 per definitivo 4a1 per l’Apuania Carrara, 12 set a 8 per Carrara.

“Non è stata un incontro semplice, sapevamo che la squadra sarda è ben strutturata e noi non abbiamo giocato al meglio, tuttavia abbiamo raggiunto la vittoria, ora necessita concentrarci sulla partita di lunedì pomeriggio alle 18 con Milano al palasport di Carrara Avenza, il campionato è molto lungo e necessita attenzione ad ogni match”.

Ci dice l’allenatore Alessandro Merciadri.

Tabellino dell’incontro Catalin Daniel Negrila - Aleksander Shibaev 0-3 (4-11, 8-11, 9-11) Yaroslav Zhmudenko - Mihai Bobocica 3-0 (11-3, 11-8, 14-12) Jorge Campos - Alexey Liventsov 2-3 (6-11, 11-9, 11-8, 12-14, 10-12) Catalin Daniel Negrila - Mihai Bobocica 1-3 (5-11, 12-10, 4-11, 2-11) Jorge Campos - Aleksander Shibaev 2-3 (7-11, 13-11, 9-11, 11-5, 9-11)