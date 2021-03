Sport



Torneo regionale di terza categoria valido per le qualificazioni ai campionati italiani di tennnistavolo: Giacomo Palomba sugli scudi

sabato, 27 marzo 2021, 22:52

Si è svolto sabato a Cascina un torneo di tennistavolo di terza categoria valido per le qualificazioni ai campionati italiani. Al torneo per l’Apuania Carrara Tennistavolo era presente lo junior Giacomo Palomba (2003), che era anche il più giovane del torneo.

Ebbene l’atleta carrarese inserito nel girone 7 come numero tre, è riuscito nell’impresa di battere prima per 3a0 (7,8,8) il rodato Angelo Teatino (nro 7 del torneo) e successivamente, tra la sorpresa generale, per 3a2(-9,3,-7,9,9) il cascinese Luca Della Rosa (nro 8 del torneo) con ultimo set 11a9, imponendosi così nel girone e accendo al girone finale a 16, dove al primo turno veniva sconfitto per 3a0 (4,8,4) dall’esperto grossetano Riccardo Malpassi . Comunque una ottima prova per Giacomo Palomba in vista degli obiettivi futuri. “sono contento per come ho giocato nel girone, meno per la partita del tabellone dove non sono riuscito ad entrare in partita, comunque penso di aver imparato qualcosa che mi sarà utile in futuro” dichiara Giacomo Palomba