Apuania Carrara Tennistavolo: due vittorie per Mihai Bobocica in Portogallo

giovedì, 22 aprile 2021, 14:31

E’ stato effettuato, martedì 20 aprile alle ore 14 a Guimarães in Portogallo, il sorteggio dei gironi della prima fase del Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di singolare di Tennistavolo.



Il sorteggio era molto atteso, e ha visto tutti i giocatori presenti, Mihai Bobocica (n.ro 123 al mondo) dell’Apuania Carrara Tennistavolo è stato inserito nel Gruppo C assieme all’ l'israeliano Tal Israeli (n. 727), il romeno Ovidiu Ionescu (n. 60) e lo spagnolo Jesus Cantero (n. 189). Nella giornata di ieri, mercoledì 21 aprile alle ore 14,20 italiane al tavolo 2, ha battuto l'israeliano Tal Israeli (n.ro 727) per 4-0 (11-8, 13-11, 11-7, 11-9).



Dopo una partenza lanciata nel primo parziale, che gli ha permesso di arginare la rimonta dell'avversario, nel secondo l'azzurro è stato costretto a lottare e ad annullare un set-point (10-11), prima di chiudere a suo favore. La terza frazione è filata via abbastanza fluida, mentre nella quarta Bobocica ha dovuto risalire da 3-8 per imporsi. Successivamente, alle ore 19,20 italiane al tavolo , ha affrontato e battuto il romeno Ovidiu Ionescu (n. 60 al mondo), che nella prima partita aveva era stato sconfitto ,a sorpresa, per 4-1 (7-11, 10-12, 12-10, 9-11, 5-11) dal “pennaiolo” spagnolo Jesus Cantero (n. 189). Mihai Bobocica è riuscito nell’impresa di battere il romeno Ovidiu Ionescu, (n. 60), vicecampione europeo in carica, al termine di una rimonta entusiasmante da 1-3 a 4-3 (7-11, 9-11, 11-9, 9-11, 11-9, 11-6).



Il carrarese in apertura ha inseguito dal 2-2 in poi e sul 5-10 ha annullato solo i primi due set-point. Nel secondo parziale si è andati avanti punto a punti fino al 7-7, poi Bobocica è salito sul 9-7 ed è stato agganciato e superato (9-10) da Ionescu, che ha concretizzato la palla set. Il sei volte campione italiano assoluto alla ripresa ha recuperato da 0-3 a 6-3 e ha poi continuato a spingere (8-4). Dal 9-5 si è ritrovato l'avversario in scia (9-8) e dopo il time out Bobocica si è procurato un set-point (10-9) e lo ha portato a casa. Nella quarta frazione Bobocica ha recuperato da 4-6 a 6-6 e ha di nuovo inseguito (6-9). Ha fronteggiato tre set-point (7-10) e ha ceduto al terzo. Il portacolori apuano alla ripresa è partito bene (3-1) e ha allungato (7-3). È seguita una sospensione per un calo di luce, poi Bobocica si è preso cinque set-point (10-5) al quarto è andato a segno. Nella quinta frazione Ionescu ha riassunto il comando (3-1) e dal 5-2 è stato riassorbito (6-6), per poi scattare ancora (9-6) ed essere ripreso (9-9). Il set-point è stato per Bobocica, che ne ha approfittato per protrarre il verdetto alla "bella".



Il carrarese è salito sul 5-3 e ha subìto tre punti consecutivi (5-6). Ha nuovamente ribaltato la situazione (10-6) e ha trionfato al primo match-point. Oggi alle ore 13,20 italiane al tavolo 1 affronterà lo spagnolo Jesus Cantero (n. 189), che ha perso, a sorpresa, per 4-2 (11-6, 9-11, 9-11, 11-6, 9-11, 5-11) per mano dell'israeliano Tal Israeli (n. 737) nella partita determinante per accedere al tabellone. Il regolamento prevede che i primi due di ogni girone accederanno al tabellone ad eliminatoria diretta.



Abbiamo sentito a caldo le prime impressioni del presidente Guglielmo Bellotti “quando si analizza un sorteggio ci sono sempre elementi per recriminare, pertanto eviterei giudizi e valutazioni, tuttavia mi preme sottolineare che le notizie che ci giungono dal Portogallo sono per un Mihai Bobocica molto determinato e con la giusta tensione, ha ottime chance e sono fiducioso che passerà questa fase preliminare poi con il tabellone ad eliminatoria diretta inizierà la seconda e decisiva fase”.