Buona figura di Palomba agli Juniores di tennistavolo

lunedì, 26 aprile 2021, 22:11

Si sono svolti, nei giorni scorsi, a Terni,i campionati italiani juniores di tennistavolo. L’Apuania Carrara Tennistavolo era presente alla competizione nazionale con Giacomo Palomba (2003), che si era qualificato attraverso la selezione regionale.

Alla manifestazione, organizzata dalla federazione italiana tennistavolo, erano iscritti 113 atleti ma solo 93 regolarmente al via ; Giacomo Palomba (testa di serie 32) è stato inserito nel girone 19, nel quale è arrivato secondo cedendo per 3 a 2 (10,-3,-5,9,-5) a Giacomo Sernesi, e battendo nell’ordine per 3 a 2 (8,-8,5,-8,4) Lorenzo Violin e Alessandro Paulangelo per 3 a 0 (6,9,10). Successivamente nel tabellone ad eliminatoria diretta, al primo turno batteva Michele Valentinotti per 3 a 1 (-9,6,3,9) e nei primi trentadue si arrendeva, non senza lottare, a Sasha Pelizzon per 3 a 0 (5,6,3).

“Sono abbastanza contento di come ho giocato, tuttavia devo ancora migliorare per essere competitivo con i migliori” dice a caldo Giacomo Palomba.