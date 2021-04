Sport



Campionati di scherma a Carrara: collegamento con Valentina Vezzali

lunedì, 26 aprile 2021, 22:14

Si è concluso un fine settimana all'insegna delle gare regionali di qualificazione ai campionati italiani, con tanti atleti che si sono affrontati per approdare alla fase nazionale e con la presenza dei vertici della federazione e delle istituzioni: il presidente della FIS Paolo Azzi, l'onorevole Martina Nardi, il delegato provinciale del CONI Toscana Vittorio Cucurnia, l'assessore del Comune di Carrara Andrea Raggi e il presidente FIS Toscana Domenico Cassina.

L'On. Nardi, presidente della X^ Commissione (attività produttive, commercio e turismo), ha fatto gli onori di casa e, nel suo discorso, ha auspicato che, dopo un anno molto complicato, questa gara rappresenti la vera ripresa dello sport nel Paese.

Al termine di questo momento è stato poi proiettato un videomessaggio del neo sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, che ha parlato per la prima volta al mondo della scherma italiana in queste nuove vesti.

"Sono molto contenta di essere qui con voi, seppur attraverso un messaggio - ha detto - perché la scherma è stata e continua ad essere il mio mondo e soprattutto perché questa occasione permette di mettere in luce quella sinergia che tutti auspichiamo si possa avere nello sport. La gara di Carrara vede da una parte la politica, dall'altra il tessuto economico-sociale che, mettendo a disposizione spazi importanti, consente di potere svolgere un evento da grandi numeri e nel rispetto dei protocolli oggi necessari in tempo di pandemia. Questo gioco di squadra è quello vincente. In bocca al lupo a tutti e viva la scherma!"