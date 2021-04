Sport



Coppa Italia regionale, risultati Tennistavolo Apuania Carrara

domenica, 11 aprile 2021, 16:36

Primo incontro vittoria per 3 a 2 con Sestese. Secondo incontro perso per 3 a 2 con Pisa Domenica mattina alle ore 10. A Pisa ha preso il via per l’Apuania Carrara Tennistavolo la terza fase della coppa Italia Regionale.

La manifestazione è stata svolta a porte chiuse e nel rispetto delle regole covid. Il primo incontro della domenica alle ore 10 vede l’Apuania Carrara (Daniele Di Leva, Volpi, Masaaki Tachi, Massimo Petriccioli) incontrare la Sestese (Matteo Pedrazzini, Andrea Magnini, Manuele Marchi), la prima partita vede di fronte Massimo Petriccioli e Matteo Pedrazzini quest’ultimo che prevale per 3°,nella seconda partita Daniele Di Leva si imponeva per 3a0 su Andrea Magnini, uno pari, nella terza partita Masaaki Tachi batteva Manuele Marchi per 3a2, sul due a Daniele di Leva batteva Andrea Magnini per 3a0uno, tre a uno per Carrara, nell’ultimo ininfluente partita Massimo perdeva per 3a2 con Matteo Pedrazzini , per il definitivo 3a2 per L’Apuania Carrara .

Alle ore 13 iniziava il secondo incontro contro il Pisa, la prima partita vedeva di fronte Daniele Di Leva e Pietro Fara e il nostro si imponeva per 3a0, nella seconda partita Massimo Petriccioli veniva sconfitto per 3a1 da Alessandro Bellomini , sull’uno pari Tachi Masaaki veniva sconfitto per 3a0 Stefano Lischi, sul due a uno per Pisa ancora Di Leva Daniele riportava in parità l’incontro battendo Alessandro Bellomini per 3a0, nell’ultima partita Massimo Petriccioli cedeva per 3a0 a Pietro Fara per il definitivo 3a2 per Pisa.

“Sono contento per come ho giocato oggi, ho vinto quattro partite su quattro ” ci dice Daniele Di Leva,” non ho giocato al meglio e ho perso bene una partita importante, peccato” afferma Masaaki Tachi. Classifica del girone Pisa 6 Apuania Carrara 4 Sestese 2 San Giovanni Valdarno rit.