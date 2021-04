Sport



“Istituto turistico - Il progetto” quartieri colline ed Erasmus

martedì, 27 aprile 2021, 20:54

Una giornata ed una iniziativa, che hanno fornito anche l’occasione per perfezionare il progetto europeo di mobilità KA229 (partenariati per scambi tra scuole europee) ERASMUS PLUS.

Un programma, che viene proiettato verso il benessere psicofisico degli studenti ed avrà una durata di tre anni. Intanto, l’Istituto Turistico ( Fossati - Da Passano ), continua a sviluppare in collaborazione con l’associazione Mangia Trekking, i progetti dei percorsi trasversali di orientamento dedicati allo studio del Turismo Lento.

Dal mare verso i confini tra la Val di Magra e la Val di Vara. Con attenzione all’osservanza delle norme sanitarie relative al distanziamento ed all’uso dei dispositivi di protezione personale, la scuola “spezzina“ attraverso la pratica dell’Alpinismo Lento, continua ad estendere i PCTO ( ex alternanza scuola lavoro ) per gli studenti della scuola secondaria superiore. In questi giorni le attività hanno interessato le classi 3^ M e 3^ O, ed hanno riguardato percorsi che conducono a visitare e conoscere i quartieri di La Spezia ed il suo arco collinare.

Primo quartiere visitato “La Pieve”, un sito moderno costruito a cavallo degli anni 80’. Il quartiere prende il nome dall’antica Pieve di San Venerio, e si sviluppa alle sue spalle. Gli studenti, accompagnati dalla responsabile dei progetti, la Prof.ssa Silvia Segalla, unitamente alle insegnanti di scienze motorie e sportive Alessandra Borio ed Maria Porcelluzzi, e due guide dell’associazione Mangia Trekking, dopo una visita alla chiesa ed al quartiere La Pieve, sono saliti sui crinali collinari per andare a conoscere altre frazioni ed insediamenti abitativi, ammirando ed imparando a distinguere le vicine montagne Appenniniche ed Apuane che fanno da cornice al golfo di La Spezia.

Si tratta di un costruttivo impegno dell’associazione Mangia Trekking e dell’ l’Istituto Tecnico Fossati - Da Passano, che da anni operano per avvicinare i giovani alla natura, alla storia dei luoghi e promuovere la frequentazione dei sentieri in modo consapevole e responsabile.

Per i suoi contenuti, tali attività hanno il supporto di primarie aziende italiane dei settori escursionismo e alpinismo ( AKU, CAMP ), e degli Enti Parco Nazionale delle Cinque Terre, e dell’ Appennino Tosco Emiliano. Degli Enti Parco Regionale di Porto Venere, delle Alpi Apuane, e di Montemarcello Magra Vara. Nonché di alcuni Comuni di Toscana, Liguria, ed Emilia.