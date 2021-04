La morte di Roberto Taponecco, l'allenatore gentile

Altri articoli in Sport

sabato, 17 aprile 2021, 19:27

Si sono chiuse nei giorni scorsi le iscrizioni al torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in programma a Guimarães, in Portogallo, da mercoledì 21 a domenica 25 aprile, che assegnerà per Giochi di Tokyo cinque pass olimpici utili per gli atleti e quattro per le atlete.

lunedì, 12 aprile 2021, 12:09

Si è svolto ad Arezzo, nel pomeriggio di domenica, il secondo torneo regionale femminile di quarta categoria valido per la qualificazione ai campionati italiani

domenica, 11 aprile 2021, 16:36

Primo incontro vittoria per 3 a 2 con la Sestese. Secondo incontro perso per 3 a 2 con Pisa. A Pisa ha preso il via per l’Apuania Carrara Tennistavolo la terza fase della coppa Italia regionale

domenica, 11 aprile 2021, 16:30

Dal campo in primo piano sul profilo twitter di Antonio Conte, alla tattica sul panno verde anni fa spiegata da Roy Hodgson, la passione sfrenata per la collezione delle squadre in miniatura di Gigi Buffon, alla pubblicità di Andrea Pirlo, per finire con i tre tocchi in punta di dito...

domenica, 11 aprile 2021, 16:23

Si è svolta l’ultima giornata del campionato nazionale di serie A2 e l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato e battuto a Genova per 4a2 la locale squadra. Con la vittoria di sabato la società carrarese chiude il campionato con 8 punti

sabato, 10 aprile 2021, 20:22

Sabato alle ore 116 al palasport di Avenza in serie A2 l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato la formazione del Reggio Emilia