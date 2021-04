Sport



Lo sport riparte alla Fiera di Marina di Carrara con le prove di qualificazione del campionato italiano di scherma

venerdì, 9 aprile 2021, 19:44

di donatella beneventi

Presentazione alla Fiera di Marina di Carrara al padiglione D, del campionato italiano di scherma,i cui gironi di qualificazione avranno luogo il prossimo fine settimana, 10-11 aprile: l'importante kermesse sportiva è organizzato e sostenuto economicamente da FIS, delegazione regionale, con la collaborazione del club Scherma Apuano di Carrara e la società schermistica Malaspina di Massa, con il supporto del CONI regionale, il comune di Carrara e sponsorizzato da Borghini Marmi.



Presente l'assessore allo sport del comune di Carrara Andrea Raggi, il delegato provinciale Coni Vittorio Cucurnia e il presidente del comitato regionale Federscherma Domenico Cassina: è stato sottolineata da parte di tutti, l'eccezionalità dell'evento, nonostante il periodo difficilissimo, per poter dare anche un segnale di ripartenza delle competizioni sportive indoor, avendo a disposizione il padiglione D a cui è stato assegnato l'indirizzo d'uso per gli eventi sportivi e che permettono di rispettare le norme restrittive, visti gli ampi spazi.

" Auspichiamo che con le aperture- dice l'assessore- offrano la possibilità di realizzare eventi di questo tenore, che significherebbe anche un indotto non trascurabile per il comparto della ricettività: la scherma è uno degli sport, ma sono in programma anche altre attività e il Comune appoggia in toto questa direzione".



Domenico Cassina, dal canto suo,esprime tutta la sua soddisfazione per la riuscita dell'operazione : " Ringrazio il Comune per averci sostenuto in questo importante evento sportivo- dice-le gare si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse ,senza pubblico e senza accompagnatori presenti e l'organizzazione degli spazi per rispettare le norme restrittive, è altamente professionale e si sta lavorando a pieno ritmo per poter arrivare alla prima tornata di domani: i tornei copriranno tre fine settimana consecutivi, partendo dai cadetti, fino a 17 anni, poi i giovani, dai 17 ai 23 anni e infine gli assoluti, che gareggeranno, iniziando dalla mattina. Per il futuro, ci auguriamo di poter organizzare tornei che permettano di poter anche soggiornare in zona, con indubbie ricadute economiche. Il mio ringraziamento va anche alle due società sportive di scherma di Massa e Carrara, a Borghini Marmi e al Coni regionale, per tutto il supporto offerto, assolutamente prezioso".



Anche Vittorio Cucurnia, delegato regionale del Coni si esprime in termini soddisfacenti : " Il Comune ha espresso la volontà di dedicare un intero padiglione allo sport e quindi noi come Coni, siamo ben lieti di sposare questa opportunità ,che per il territorio è importante non solo dal punto di vista del prestigio e del valore sportivo, ma anche economico, sono anche molto felice di poter avere a Carrara una manifestazione sportiva di questo livello in un'attività erroneamente ritenuta minore: voglio ricordare che la nostra zona ha campioni a livello nazionale in sport come il pugilato, di scherma, tiratori a pistola libera e io ho spinto parecchio su questi sport, volontà e le capacità ci sono per arrivare a risultati importanti".