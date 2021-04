Sport



Mihai Bobocica (Apuania Tennistavolo) fa il tris in Portogallo

venerdì, 23 aprile 2021, 09:25

Buone le notizie che giungono da Guimarães (Portogallo), Mihai Bobocica (n123 del ranking mondiale) ha fatto tripletta nel gruppo C del Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di Guimarães, in Portogallo, accedendo, come primo classificato del girone, al tabellone ad eliminatoria diretta.



Oggi a fare le spese della brillantissima condizione tecnica, fisica e psicologica di Mihai Bobocica è stato l’insidioso “pennaiolo” spagnolo Jesus Cantero (n. 189), che è stato superato per 4-2 (8-11, 11-5, 11-5, 11-7, 9-11, 11-3).



La partita era tenuta per le caratteristiche tecniche atipiche del giocatore spagnolo, che nel primo set è partito subito deciso portandosi avanti (4-2), è stato raggiunto (4-4), è tornato in testa (6-4) ed è stato ripreso (7-7), per poi operare dall' 8-8 il terzo scatto decisivo.



Bobocica nel secondo parziale ha avuto uno spunto poderoso dal 5-5 al 10-5 e al primo set-point ha riportato in parità le sorti della sfida.



Alla ripresa del terzo set il portacolori apuano ha fatto il vuoto (7-1) e, sul rientro dell'avversario (8-5), è salito a cinque palle set (10-5) e la prima gli è bastata.



Anche nella fase iniziale della quarta frazione Bobocica è partito bene (5-2 e poi 7-3) e, nonostante il tentativo di risalita di Cantero (7-5 e 8-6), è riuscito a fare il break decisivo e ad aggiudicarsi il set per 11 a 7.



Il carrarese nel quinto parziale non ha allentato la pressione (3-1), sul 6-3, però, lo spagnolo ha reagito fino a passare a condurre (8-7), per poi dopo il 9-9 ha conquistato il set.



Sul tre a due Bobocica non si è fatto condizionare e ha messo in scena un set quasi perfetto, salendo rapidamente sull’ 8- 1, chiudendo poi , a suo favore, il sesto set per 11 a 3.



Successivamente si è svolto il sorteggio, tra i 20 qualificati, del tabellone ad eliminatoria e Mihai Bobocica è stato inserito grazie ad un bye già negli ottavi e venerdi alle 13,40 al tavolo 2 se la vedrà con il danese Tobias Rasmussen (n. 208), avversario ostico a dispetto della classifica.